Tranzactionarea actiunilor FP pe sistemul brokerilor, avantajoasa

Tranzactionarea actiunilor Fondul Proprietatea (FP) pe sistemul alternativ creat de asociatia brokerilor prezinta avantaje evidente, cel putin pe termen scurt, a declarat, marti, directorul general al Fondului Proprietatea, Daniela Lulache.

"Va exista un plus semnificativ de transparenta la stabilirea pretului.

Exista si opinia ca, dupa atatea intarzieri, are sens sa ne gandim ca Fondul Proprietatea va ajunge pe o piata reglementata intr-un termen rezonabil si nu e bine sa alegem un sistem mult mai transparent decat este in prezent", a afirmat Lulache, la un seminar organizat de Fondul Proprietatea si Mediafax privind oportunitatea tranzactionarii actiunilor Fondului pe platforma Romanian Over-The-Counter (ROTC).



Pe de alta parte, directorul FP aminteste ca administratorul privat desemnat, Franklin Templeton, si-a luat angajamentul sa listeze intr-un termen cat mai scurt actiunile fondului la Bursa de Valori Bucuresti.



Ea a aratat ca ar putea exista si anumite riscuri in ceea ce priveste platforma de tranzactionare ROTC, care nu functioneaza, cel putin la cum este definita in prezent, ca o piata reglementata.



Lulache a mai ridicat problema unei opinii definitive care s-ar impune din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) inainte de adoptarea unei eventuale decizii de catre actionarii FP.



Oficialul Fondului a adaugat ca actionarii trebuie sa adopte o hotarare avand toate elementele clarificate in ceea ce priveste ROTC, pentru ca tranzactionarea pe aceasta platforma va afecta averea lor personala.



Dezbaterea organizata de Fondul Proprietatea si Mediafax are ca tema oportunitatea tranzactionarii actiunilor Fondul Proprietatea pe platforma Romanian Over-The-Counter (ROTC) propusa de Asociatia Brokerilor.



CNVM a aprobat, la finele lunii octombrie, infiintarea sistemelor de tranzactionare a actiunilor nelistate la bursa sau pe un sistem alternativ, astfel ca Asociatia Brokerilor are dreptul sa lanseze sistemul extrabursier pe care ar putea fi transferate titlurile Fondului Proprietatea.



Brokerii care vor intermedia transferurile de pe sistemul extrabursier trebuie sa respecte aceleasi reguli in relatia cu investitorii ca si pentru tranzactiile efectuate pe pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare.



Adunarea Generala a Asociatiei Brokerilor a aprobat, la inceputul lunii septembrie, infiintarea unui sistem extrabursier de tranzactionare, in special a actiunilor Fondului Proprietatea.

