A 14-a emisiune de titluri Fidelis – TradeVille

A 14-A Emisiune De Titluri Fidelis

Ministerul Finanțelor se pregătește pentru o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, denominate in moneda RON si EUR, adresata micilor investitori. Potrivit ZF, subscrierile vor debuta începând cu 27 noiembrie pana pe 15 decembrie. De asemenea, donatorii de sânge vor fi recompensați cu un premium fata de dobânda principala, dobânda fiind de 7.1% pentru titlurile cu scadenta in decembrie 2024, comparativ cu 6.1% pentru persoanele care nu donează sânge. Aceasta este cea de-a 14-a finanțare a statului de la debutul pe piața de capital din vara anului 2020, perioada in care s-au strâns aproximativ 22 mld. RON de la micii investitori. (Surse: ZF)

Sistemul Bancar Romanesc – Profit Net Record La 9L 2023

Potrivit datelor BNR, sistemul bancar romanesc a încheiat primele 9 luni din 2023 cu un profit net record, de 10 mld. RON, in creștere cu 40% vs 9L 2022. Daca la finalul primului trimestru, băncile au înregistrat un profit de 3.4 mld. RON, la finalul S1, aceasta suma a fost de peste 2 ori mai mare. In condițiile menținerii ritmului de creștere, la finalul anului 2023, profitul băncilor se poate majora in intervalul 13-14 mld. RON. Totodată, indicatorii ROA (Rentabilitatea activelor) si ROE (Rentabilitatea capitalurilor proprii) înregistrau valori istorice de 1.91%, respectiv 21.25%, la finalul celor 9 luni din 2023. De asemenea, primele 3 bănci ca mărime din Romania, Banca Transilvania, BRD si BCR au reprezentat 45% din câștigul întregului sistem bancar. (Sursa: ZF)

Piața Smartphone-Urilor Se Redresează

Vânzările globale de smartphone-uri si-au revenit in luna octombrie 2023, înregistrând o creștere de 5% de la an la an, după 27 de luni de declin, fiind impulsionate de redresarea piețelor emergente si de revenirea Huawei in China. Conform raportului Counterpoint Research, luna octombrie a fost cea mai buna luna in ceea ce privește vânzările, din ianuarie 2022 încoace, creșterea brusca fiind atribuita lansării noului iPhone 15 de către Apple si a Mate 60 Pro de către Huawei. Penuria de componente si ciclurile de înlocuire mai lungi au afectat anterior vânzările, dar cererea pentru noile oferte de pe piețele emergente semnalează o traiectorie pozitiva, cu așteptări de creștere continua in T4 2023. (Sursa: CNBC)

Zona Euro, In Continuare Sub Umbra Incertitudinii

Zona euro se confrunta in continuare cu o încetinire economica, in condițiile in care indicele S&P Global PMI din noiembrie marchează a șasea luna sub nivelul de expansiune, la 47.1. De asemenea, se prefigurează o potențiala a doua scădere consecutiva a PIB, in contrast cu previziunile de creștere. BCE avertizează asupra subestimării riscurilor economice după majorarea dobânzilor si tensiunile politice. Germania înregistrează o ușoară îmbunătățire a indicilor PMI, ceea ce sugerează o potențială redresare, in timp ce Franța stagnează. Previziunile de recesiune persista pana in decembrie, pe fondul incertitudinilor geopolitice, cu impact asupra consumului si ocupării forței de munca. Preocupările legate de inflație persista, in special in ceea ce privește salariile si taxele de producție. (Sursa: Bloomberg)

Prospectiuni București Pret curent 0.1700 RON (4.94% ) MCap 122M P/E 8.6849

Compania de prospectare geologica, Prospectiuni, a încheiat primele trei trimestre din an cu un profit net de 25.3 mil. RON, in creștere cu 166% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a însumat 187.3 mil. RON, in creștere cu 54%, datorita îmbunătățirii activității de achiziție de date geofizice, a menținerii prețului petrolului si gazului la un nivel ridicat si a strategiei privind independenta energetica. Prospectiuni vizează afaceri de 243.1 mil. RON pana la finalul anului, cu 55% mai mari, si un profit brut de 28.2 mil. RON, comparativ cu 10.4 mil. RON in 2022. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.279 RON (0.00% ) MCap 176M P/E -233.990

Bittnet Systems a informat piața, in cadrul comunicatului publicat pe BVB, despre derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative, obținând aprobarea prospectului din partea ASF. Compania va emite un număr de 100,000 de obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile, in moneda RON, fiecare obligațiune având valoarea nominala de 100 RON. Rata dobânzii va fi de 9.6%, plătibila trimestrial, iar maturitatea obligațiunilor fiind după 4 ani si 6 luni. Subscrierile se vor putea realiza pe o perioada de 10 zile lucrătoare, intre 27 Noiembrie – 12 Decembrie. Ordinele de subscriere se vor putea plasa in intervalul de preț 96 RON – 104 RON/obligațiune. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Pret curent 1.505 RON ( -2.27% ) MCap 1.07B P/E 3.086

Producătorul de aluminiu integrat pe verticala, Alro Slatina, a anunțat implementarea a doua proiecte de investiții in valoare de 4.22 mil. USD pentru a majora capacitățile de control al calității produselor. Prin aceasta investiție, Alro va creste producția de produse complexe cu profitabilitate mare, crescându-si totodată competitivitatea la nivel internațional. In ultimii 20 de ani, Grupul Alro a investit peste 885 mil. USD atât in unitățile de producție din Slatina cat si in tehnologie de ultima generație, pentru creșterea eficientei operaționale. (Sursa: BVB)

Li Auto Pret curent 40.69 USD ( -0.27% ) MCap 78.6B

Li Auto a anunțat ca va angaja specialiști in Singapore pentru cercetarea si dezvoltarea modulelor de alimentare cu carbura de siliciu (SiC), care permit o autonomie mai mare pentru vehiculele sale electrice. De asemenea, producătorul de vehicule electrice dorește sa atingă cat mai repede faza finala a proiectării unităților NPU (Neural Processing Units), o componenta cheie pentru sistemul sau avansat de asistenta a șoferului. Obiectivul este de a permite tuturor utilizatorilor Li Auto sa conducă parțial autonom pe rutele fixe din marile orașe pana in iunie anul viitor. (Sursa: technode.com)

Broadcom Ltd (după fuziune) Pret curent 972.00 USD ( -0.94% ) MCap 399B P/E 28.80

Fuziunea VMware cu Broadcom, in valoare de 83 mld. USD, care se confrunta cu incertitudini pe fondul tensiunilor dintre SUA si China, a primit aprobarea autorităților de reglementare chineze finalizând-se miercuri. Acționarii VMware, care au optat in principal pentru acțiunile Broadcom, vor avea de câștigat din creșterea acesteia. Întârziata de procesele de reglementare chinezești, aprobarea provoacă optimism, in ciuda unei scăderi cu 5% a acțiunilor VMware. Tranzacția permite un mix de acțiuni si numerar pentru acționari, limitat la 52% din acțiunile Broadcom. (Sursa: Barrons)

Amazon Com Inc Pret curent 146.71 USD (1.95% ) MCap 1.52T P/E 116.55

Amazon se pregătește sa primească aprobarea necondiționata din partea Uniunii Europene pentru achiziția, la un preț de 1.4 mld. USD a producătorului de aspiratoare robot, iRobot. Comisia Europeana își exprimase îngrijorarea, in luna iulie, cu privire la posibila reducere a concurentei in piața aspiratoarelor robot si consolidarea poziției dominante a Amazon in piețele online. Tranzacția ar adăuga in portofoliul Amazon, robotul aspirator Roomba al iRobot care include asistentul vocal Alexa, termostate inteligente, dispozitive de securitate si afișaje inteligente montate pe perete. (Sursa: Reuters)

