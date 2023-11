5 motive pentru a investi în aur

Aurul este respectat în întreaga lume pentru valoarea pe care o are și pentru istoria sa bogată. Acest metal este văzut ca prețios de mii de ani. Primele monede care conțineau aur au apărut în jurul anului 650 î.Hr., iar primele monede realizate integral din aur au apărut aproximativ 100 de ani mai târziu, la inițiativa regelui Cresus din Lydia (astăzi, zona de vest a Turciei). Chiar și astăzi aurul este considerat o investiție atractivă pentru că își menține valoarea, chiar și în perioade de criză. Iată câteva motive pentru a investi în aur.

Își menține valoarea

Aurul poate fi prelucrat ușor, fie ca monedă fie sub formă de bijuterii sau lingouri. Atomii de aur sunt mai grei, electronii se mișcă mai repede, iar aceste lucruri combinate duc la o absorbție mai mare de lumină, aspect care a fost demonstrat științific după teoria relativității a lui Einstein. Prin urmare, aurul este mai strălucitor și atrage atenția ușor.

Spre deosebire de monedele clasice și de banii din hârtie, aurul își menține valoarea odată cu trecerea timpului. Foarte mulți oameni văd în aur un mod de a-și păstra avuția de la o generație la alta. Acest metal este considerat o valută globală. Poate fi tranzacționat oriunde, de la bursa aur, la dealeri autorizați din diferite țări.

Se vinde ușor

Prin comparație cu alte forme de investiții, aurul este considerat un „activ lichid”. Mereu există cerere pentru aur și vei găsi monede sau lingouri destul de ușor (asigură-te, totuși, că primești garanții că metalul din fața ta chiar este aur). În general, valoarea la cumpărare se menține relativ constantă.

Cu fluctuații ceva mai mici decât alte investiții, aurul poate fi vândut atunci când ai nevoie urgentă de bani și nu vrei să ieși în pierdere. Piața de vânzare și cumpărare de aur este destul de competitivă.

Oferă protecție față de inflație și deflație

Aurul a fost folosit în mod tradițional ca protecție în fața inflației deoarece prețul său tinde să crească atunci când costul vieții crește. În ultimii 50 ani, prețul aurului a crescut în perioadele de inflație. Acest lucru se întâmplă deoarece atunci când moneda fiduciară își pierde puterea de cumpărare pe fondul inflației, aurul este cotat în acele unități monetare și tinde să crească. Mai mult, aurul poate fi folosit ca rezervă de siguranță atunci când moneda locală își pierde din valoare.

Deflația este un alt fenomen economic de criză. În această perioadă prețurile scad, activitatea companiilor încetinește, iar economia acumulează datorii. Două exemple tipice de deflație sunt Marea Criză Economică din anii ’30 și într-o mai mică măsură criza financiară din 2008. Pe durata Marii Depresiuni, puterea de cumpărare a aurului a crescut la un nivel deosebit, în timp ce valoarea altor investiții a scăzut rapid și profund. Acest lucru s-a întâmplat deoarece tot mai mulți oameni și-au retras economiile și au investit în aur, cea mai sigură variantă la momentul respectiv.

Are un preț (relativ) stabil

Prin comparație cu alte opțiuni de pe piață, prețul aurul este destul de stabil și nu are variații majore, nici măcar în timpul unei crize economice. În perioadele de criză prețul unei acțiuni poate avea fluctuații majore, putând scădea aproape de zero. De cealaltă parte, aurul are un preț ceva mai stabil.

Din acest motiv, aurul este mai mereu alegerea preferată de investitori. Poți verifica zilnic prețul aurului și nota valoare sa mai multe zile la rând. Astfel, vei putea vedea cât de puțin fluctuează prețul.

Este o alternativă sigură pentru diversificarea portofoliului

Secretul diversificării portofoliului este să cauți investiții cât mai diverse. Aurul este folosit în mod tradițional pentru faptul că este invers proporțional cu anumiți vectori economici. Prin urmare, chiar și în momentele în care nivelul acțiunilor scade este posibil ca prețul aurului să crească.

Investitorii cu experiență combină obligațiunile cu acțiunile și aurul pentru a reduce din volatilitate și pentru a diminua riscurile.

Aurul poate fi o parte semnificativă a unui portofoliu de investiții deoarece prețul său tinde să crească drept răspuns la evenimentele economice sau geopolitice. Deși prețul aurului poate deveni volatil pe termen scurt, de cele mai multe ori își menține valoarea pe termen lung. Având în vedere că a fost folosit iar și iar ca protecție în fața inflației, aurul poate fi o bună opțiune de investiții.

