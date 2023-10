2Performant, afiliat creșterii internaționale - TradeVille

Deficitul Bugetar Al României, In Creștere

Romania a încheiat primele 9 luni din 2023 cu un deficit bugetar de 56.46 mld. RON, reprezentând 3.55% din PIB, in creștere comparativ cu ponderea de 2.96% din PIB înregistrata in aceeași perioada din 2022. După primele 8 luni din 2023, deficitul bugetar înregistrat a fost de 42.19 mld. RON, luna septembrie aducând un plus de peste 14 mld. RON. Veniturile totale s-au majorat cu 11% vs 9L 2022, susținute, in principal, de încasările impozitelor pe salarii si venit, in timp ce cheltuielile totale au marcat un avans superior, de 13.7%, vs 9L 2022, pana la 429.5 mld. RON, reprezentând 26.7% din PIB. (Sursa: ZF)

Creștere A Datoriei Externe A Băncilor

Datoria externa a instituțiilor de credit din Romania s-a majorat, in ultimul an, cu 2.4 mld. EUR, respectiv cu 25.6%, înregistrând, la finalul lunii august, valoarea de 11.4 mld. EUR. De asemenea, cea mai semnificativa creștere se observa la datoria pe termen lung (+55% vs august 2022), care a ajuns la aproape 8 mld. EUR, in timp ce datoria externa pe termen scurt a băncilor a scăzut cu 9% la finalul lunii august 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Evoluția datoriei externe a băncilor este in strânsă legătura atât cu evoluția creditării din Romania, cat si cu mediul de reglementari bancare. (Sursa: ZF Corporate)

SUA – Creștere Economica Peste Așteptări, In T3

In T3 2023, economia americana a sfidat așteptările cu o creștere a PIB de 4.9%, in ciuda unor provocări majore precum ratele mai mari ale dobanzilor si inflația galopanta. Cheltuielile de consum au jucat un rol esențial, contribuind cu 68% din PIB. Aceasta rezistenta subliniază puterea economica a SUA, chiar si pe fondul incertitudinilor economice globale. In timp ce creșterea s-ar putea atenua in viitor, majoritatea economiștilor considera ca SUA poate evita o recesiune, cu excepția unor șocuri neprevăzute. Performanta robusta reflecta o perspectiva promițătoare pentru stabilitate si prosperitate. (Sursa: CNBC)

BCE Menține Dobânda De Referința La 4.5%

Banca Central Europeana a menținut neschimbata, in ședința de joi, dobânda de referința, la 4.5%, punând capăt unei serii de 10 creșteri consecutive. Presiunile asupra preturilor încep sa se atenueze in cele din urma, inflația reducandu-se la mai mult de jumătate in ultimul an. Încercând sa își păstreze toate opțiunile deschise, BCE a declarat ca va urma o abordare "dependenta de date", iar deciziile se vor baza pe evoluția principalilor indicatori din piața. Decizia de menținere a ratelor de politica monetara va întări așteptările conform cărora cele mai mari bănci centrale din lume, inclusiv Rezerva Federala a SUA, au terminat, in esența, cu majorarea dobanzilor. (Sursa: Reuters)

Transport Trade Services Preț curent 21.40 RON (0.47% ) MCap 1.28B P/E 4.71

Conducerea TTS a anunțat publicarea primului buletin care conține informații privind lichiditatea acțiunii companiei din cea mai recenta luna încheiata. In acest sens, luna septembrie a reprezentat a 4-a luna consecutiva când acțiunile TTS au fost intre cele mai tranzacționate zece de la BVB (după valoarea totala), trecând testul de lichiditate pentru includerea in FTSE Russel Global SmallCap Index. De asemenea, in luna septembrie 2023, acțiunile TTS s-au clasat pe poziția a 7-a in topul celor mai tranzacționate acțiuni de la BVB, cu o valoare a tranzacțiilor de 36.56 mil. RON, adică 2.2% din valoarea totala a tranzacțiilor cu acțiuni din Categoria Premium. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 1.185 RON ( -1.25% ) MCap 795M P/E 10.284

Producătorul roman de medicamente, Antibiotice Iași, va fi prezent, pentru al 20-lea an consecutiv, la cel mai important eveniment expozițional din industria farmaceutica, CPHI Worldwide. In cadrul evenimentului, compania va avea peste 150 de întâlniri cu parteneri de business, in vederea identificării de noi oportunități de extindere pe piața globala, atât prin intermediul producției cat si prin exploatarea infrastructurii de cercetare. Compania își propune dublarea afacerilor externe pana in anul 2030, in linie cu planul strategic de dezvoltare “The Future Together”. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 285.15 RON ( -6.28% ) MCap 305B

In T3 2023, producătorul de autoturisme a raportat venituri operaționale in valoare de 37.2 mld. EUR, in scădere cu 1.4% fata de perioada similara a anului trecut. Mercedes-Benz a vândut 510,600 de autovehicule in T3 2023, cu 3.7% mai puțin fata de T3 2022, ducând profitul net al perioadei la 3.6 mld. EUR (-7.4% vs. T3 2022). Conducerea companiei a menționat ca a fost depășit momentul de cumpănă al industriei in ceea ce privește creșterile de costuri cu materiile prime, însă piața se afla încă intr-un stadiu „moderat”. De asemenea, compania va rămâne angajata fata de obiectivele sale privind autovehiculele electrice, însă autoturismele pe combustie generează, in continuare, marje net superioare pentru Mercedes. (Sursa: SeekingAlpha)

Total Energies Se Preț curent 62.47 EUR (0.43% ) MCap 163B

Compania franceza de petrol si gaze, TotalEnergies, a raportat, in T3 2023, venituri operaționale in valoare de 54.4 mld. USD, in scădere cu 16.2% fata de perioada similara a anului trecut. Profitul net trimestrial al companiei s-a majorat pana la 6.68 mld. USD, in ușoara creștere fata de 6.63 mld. USD in T3 2022, fiind stimulat de creșterea prețului petrolului si a marjelor de rafinare. Compania urmează sa distribuie un cel de-al treilea dividend al anului, in valoare de 0.78 USD/acțiune, in creștere cu 7.25% fata de cel acordat in perioada similara a anului trecut si neschimbat fata de cel din al doilea trimestru. (Surse: WSJ;SeekingAlpha)

Royal Caribbean Group Ltd Preț curent 84.08 USD (2.26% ) MCap 21.2B P/E -375.99

Operatorul de croaziere, Royal Caribbean, a beneficiat de reîntoarcerea calatorilor către vacantele de croaziera, o alternativa mai ieftina vacantelor pe uscat. In acest sens, compania a menționat ca gradul de ocupare in al treilea trimestru a fost de 109.7%, in creștere fata de 105% raportat in trimestrul anterior. Astfel, veniturile operaționale trimestriale s-au majorat cu 40%, ajungând la 4.2 mld. USD, cu 8 mil. USD peste nivelul anticipat de analiști. (Sursa: Reuters)

Mastercard Inc Preț curent 367.00 USD ( -5.00% ) MCap 344B P/E 33.71

Al doilea cel mai mare procesator de plăti din lume, Mastercard, a înregistrat in al treilea trimestru, un profit net per acțiune in valoare de 3.39 USD, cu 0.18 USD peste nivelul estimat de analiști. In ceea ce privește veniturile operaționale din perioada menționata, acestea s-au situat in linie cu estimările analiștilor, la 6.53 mld. USD. Compania a continuat sa înregistreze o creștere notabila pe segmentul de turism, pe măsura ce tendința de revenire post-pandemică a călătoriilor continua. (Sursa: Barron’s)

United Parcel Service Inc Preț curent 140.75 USD ( -4.21% ) MCap 119B P/E 11.89

La nivel trimestrial, compania de transport si curierat, UPS, a înregistrat venituri operaționale in suma de 21.1 mld. USD (-13% vs. T3 2022), cu 410 mil. USD sub nivelul anticipat de analiști. Profitul net al perioadei s-a situat la 1.57 USD/acțiune, in linie cu estimările analiștilor. La nivel anual, compania preconizează ca va obține venituri operaționale consolidate situate intre 91.3 mld. USD si 92.3 mld. USD, precum si o marja operaționala ajustata intre 10.8% si 11.3%. (Sursa: SeekingAlpha)

Southwest Airlines Co Preț curent 23.48 USD ( -0.51% ) MCap 13.8B P/E 23.84

In perioada iulie-septembrie, Southwest Airlines a înregistrat venituri operaționale in valoare de 6.53 mld. USD (+5% vs. T3 2022), sub estimările analiștilor, care prevedeau o suma de 6.57 mld. USD. In ceea ce privește profitul net ajustat per acțiune, acesta s-a situat la 0.38 USD, in linie cu estimările analiștilor. Conducerea companiei a prognozat ca veniturile unitare, adică suma pe care o aduce fiecare loc rezervat pe o mila de zbor, va scădea in următorul trimestru intre 9% si 11%, in condițiile in care rezervările vor fi cu 21% peste perioada similara din anul anterior. Profitul net ajustat pe acțiune s-a situat la 3.86 USD, semnificativ peste valoarea de 3.46 USD estimata de analiști. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 120.02 USD ( -1.14% ) MCap 1.25T P/E 96.21

Amazon a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor de pe Wall Street. Gigantul de e-commerce a realizat venituri de 143.1 mld. USD si un EPS de 0.94 USD, aproape dublu fata de consensul Wall Street. Creșterea veniturilor diviziei AWS a fost de doar 12%, însumând 23.1 mld. USD. Cel mai interesant aspect din raport a fost evoluția segmentului de publicitate, care a crescut mai rapid decât așteptările si, totodată, intr-un ritm superior competitorilor Alphabet si Meta. In ședința de tranzacționare extinsa, prețul acțiunilor s-a apreciat cu peste 5%. (Sursa: CNBC)

