Tensiunile geopolitice pun presiune pe Rusia: Prăbușire la Moscova, cea mai abruptă cădere financiară din ultimii 3 ani

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 01:47
303 citiri
Tensiunile geopolitice pun presiune pe Rusia: Prăbușire la Moscova, cea mai abruptă cădere financiară din ultimii 3 ani
Bursa din Moscova s-a prăbușit FOTO: X@drewg1971

Tensiunile geopolitice internaționale, sancțiunile occidentale îndreptate împotriva regimului lui Putin, precum și războiul comercial al lui Trump pun presiune pe Rusia. Miercuri, 8 octombrie 2025, a avut loc o prăbușire la Moscova pe piața bursieră, cea mai abruptă cădere financiară într-o singură zi din ultimii 3 ani. Și asta după ce un diplomat rus de rang înalt a declarat că progresele către un posibil acord de pace, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au stagnat în mare măsură.

Indicele Bursei de la Moscova (MOEX), care urmărește 40 dintre cele mai mari companii listate la bursă din țară, a scăzut cu 4,05% la 2.563,3 puncte, cel mai scăzut nivel din decembrie 2024 - marcând cea mai abruptă scădere într-o singură zi din septembrie 2022, potrivit Moscow Times.

Acțiunile Gazprom au scăzut cu 4,1%, Sberbank cu 4,9%, VTB cu 4,7% și Rosneft cu 2,5%. Severstal și Aeroflot au scăzut fiecare cu aproape 5%, în timp ce Rostelecom, Inter RAO și Magnitogorsk Iron & Steel Works au pierdut peste 5%. Mechel a înregistrat cea mai abruptă scădere, cu 6,7%.

„Tensiunile geopolitice continuă să pună presiune pe investitori”, a declarat Iaroslav Kabakov, director de strategie la Finam. Vânzarea de active s-a accelerat după ce ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, a declarat că „impulsul puternic în favoarea ajungerii la acorduri” care a urmat întâlnirii președintelui Vladimir Putin cu Donald Trump în Alaska „a fost epuizat”.

Riabkov a adăugat că „structura” relațiilor Moscovei cu Washingtonul se „prăbușește” și că Kremlinul nu vede „nicio mișcare” din partea SUA către reconstruirea legăturilor.

Cu o zi mai devreme, Putin le-a spus înalților oficiali militari că obiectivul lor rămâne neschimbat: să „asigure realizarea necondiționată a tuturor obiectivelor operațiunii militare speciale”.

Scăderea bursei – un semn negativ pentru Rusia

„După o perioadă de așteptări umflate și creștere a prețurilor de pe piața bursieră, un val de pesimism a cuprins investitorii”, au declarat analiștii de la PSB Bank. Indicele MOEX a scăzut acum timp de cinci săptămâni consecutive.

A pierdut peste 22% - echivalentul a 1,3 trilioane de ruble (15,9 miliarde de dolari, conform datelor pieței valutare spot de la Reuters) în capitalizarea de piață - din februarie, când Putin și Trump au avut prima lor convorbire telefonică după inaugurarea lui Trump, în ianuarie.

Scăderile prelungite ale pieței bursiere semnalează adesea probleme economice mai profunde, a avertizat Andrei Khokhrin, CEO al Ivolga Capital. Economia Rusiei, susținută în ultimii ani de cheltuieli militare masive, dă acum semne de încetinire. Creșterea PIB-ului aproape a stagnat în această vară, crescând cu doar 0,4% față de anul precedent în iulie și august.

Industriile civile au scăzut, producția de îmbrăcăminte scăzând cu 9,1%, cea de mobilă cu 12,7%, de alimente cu 2,1% și de metale cu 8,4%, a declarat Khokhrin. Banca Mondială și-a redus recent previziunile pentru economia Rusiei, proiectând o creștere de 0,9% în 2025, 0,8% în 2026 și 1% în 2027.

...citeste mai departe despre "Tensiunile geopolitice pun presiune pe Rusia: Prăbușire la Moscova, cea mai abruptă cădere financiară din ultimii 3 ani" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, despre scenariul creșterii TVA la 24 la sută: „Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 12 octombrie, că discuțiile pe bugetul din 2026 vor începe în luna noiembrie. Nazare susține că în acest moment nu există...
#bursa Rusia, #Bursa Moscova, #scadere actiuni gazprom, #indice bursier, #Rusia colaps , #Stiri Finantare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  6. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  7. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  8. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm