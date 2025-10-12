Tensiunile geopolitice pun presiune pe Rusia: Prăbușire la Moscova, cea mai abruptă cădere financiară din ultimii 3 ani

Tensiunile geopolitice internaționale, sancțiunile occidentale îndreptate împotriva regimului lui Putin, precum și războiul comercial al lui Trump pun presiune pe Rusia. Miercuri, 8 octombrie 2025, a avut loc o prăbușire la Moscova pe piața bursieră, cea mai abruptă cădere financiară într-o singură zi din ultimii 3 ani. Și asta după ce un diplomat rus de rang înalt a declarat că progresele către un posibil acord de pace, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au stagnat în mare măsură.

Indicele Bursei de la Moscova (MOEX), care urmărește 40 dintre cele mai mari companii listate la bursă din țară, a scăzut cu 4,05% la 2.563,3 puncte, cel mai scăzut nivel din decembrie 2024 - marcând cea mai abruptă scădere într-o singură zi din septembrie 2022, potrivit Moscow Times.

Acțiunile Gazprom au scăzut cu 4,1%, Sberbank cu 4,9%, VTB cu 4,7% și Rosneft cu 2,5%. Severstal și Aeroflot au scăzut fiecare cu aproape 5%, în timp ce Rostelecom, Inter RAO și Magnitogorsk Iron & Steel Works au pierdut peste 5%. Mechel a înregistrat cea mai abruptă scădere, cu 6,7%.

„Tensiunile geopolitice continuă să pună presiune pe investitori”, a declarat Iaroslav Kabakov, director de strategie la Finam. Vânzarea de active s-a accelerat după ce ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, a declarat că „impulsul puternic în favoarea ajungerii la acorduri” care a urmat întâlnirii președintelui Vladimir Putin cu Donald Trump în Alaska „a fost epuizat”.

Ads

Riabkov a adăugat că „structura” relațiilor Moscovei cu Washingtonul se „prăbușește” și că Kremlinul nu vede „nicio mișcare” din partea SUA către reconstruirea legăturilor.

Cu o zi mai devreme, Putin le-a spus înalților oficiali militari că obiectivul lor rămâne neschimbat: să „asigure realizarea necondiționată a tuturor obiectivelor operațiunii militare speciale”.

Scăderea bursei – un semn negativ pentru Rusia

„După o perioadă de așteptări umflate și creștere a prețurilor de pe piața bursieră, un val de pesimism a cuprins investitorii”, au declarat analiștii de la PSB Bank. Indicele MOEX a scăzut acum timp de cinci săptămâni consecutive.

A pierdut peste 22% - echivalentul a 1,3 trilioane de ruble (15,9 miliarde de dolari, conform datelor pieței valutare spot de la Reuters) în capitalizarea de piață - din februarie, când Putin și Trump au avut prima lor convorbire telefonică după inaugurarea lui Trump, în ianuarie.

Scăderile prelungite ale pieței bursiere semnalează adesea probleme economice mai profunde, a avertizat Andrei Khokhrin, CEO al Ivolga Capital. Economia Rusiei, susținută în ultimii ani de cheltuieli militare masive, dă acum semne de încetinire. Creșterea PIB-ului aproape a stagnat în această vară, crescând cu doar 0,4% față de anul precedent în iulie și august.

Ads

Industriile civile au scăzut, producția de îmbrăcăminte scăzând cu 9,1%, cea de mobilă cu 12,7%, de alimente cu 2,1% și de metale cu 8,4%, a declarat Khokhrin. Banca Mondială și-a redus recent previziunile pentru economia Rusiei, proiectând o creștere de 0,9% în 2025, 0,8% în 2026 și 1% în 2027.

...citeste mai departe despre "Tensiunile geopolitice pun presiune pe Rusia: Prăbușire la Moscova, cea mai abruptă cădere financiară din ultimii 3 ani" pe Ziare.com

Ads