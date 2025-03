Mutările lui Trump zdrobesc Statele Unite: Pierderi colosale de 5.500 de miliarde dolari

Mutările lui Donald Trump zdrobesc Statele Unite. Astfel, politicile sale spulberă comerțul ”fenomenal american” al Wall Street-ului. Două instrumente cheie ale SUA scad în tandem, acțiunile și dolarul, deoarece tarifele afectează perspectiva economiei americane. În special, pierderile colosale de 5.500 de miliarde de dolari suferite de piața acțiunilor din SUA în ultima lună depășește capitalizarea totală a pieței din India.

În timp ce incertitudinile legate de politicile comerciale ale președintelui Donald Trump au tulburat sentimentul investitorilor la nivel global, vânzările din SUA au fost provocate de cei Șapte Magnifici, acțiunile Tesla prăbușindu-se cu mai mult de 50% de la maximele din decembrie, potrivit CNBCTV.

Alte acțiuni din grupul Magnificent Seven - Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. și Meta Platforms Inc. - au scăzut între 15% și 20% de la maximele recente. Aceste șapte acțiuni reprezintă împreună o treime din indicele S&P 500 și au fost responsabile pentru aproape jumătate din scăderea recentă de 10% a indicelui.

Billatul verde a pierdut 4% față de un coș de șase valute până acum în acest an, în timp ce indicele S&P 500 a scăzut cu aproape 4%. Scăderile atât de mari și persistente ale acțiunilor de pe Wall Street și ale monedei sunt neobișnuite, aceste tipuri de episoade apărând doar de câteva ori în ultimii 25 de ani, potrivit cercetărilor băncii de investiții Goldman Sachs, conform Financial Times.

Ads

Scăderile marchează o inversare față de ultimii ani, când pariurile că economia Americii va depăși performanța similară au declanșat un declin pentru activele financiare americane în detrimentul altor piețe majore.

„Îndoieli tot mai mari în ultimele săptămâni cu privire la sustenabilitatea fenomenalului american a declanșat una dintre cele mai rapide corecții ale pieței de acțiuni din SUA de la începutul anilor 1970”, le-a spus Goldman Sachs clienților săptămâna aceasta, adăugând că „în timp ce corecțiile pieței de acțiuni nu sunt, din punct de vedere istoric, atât de neobișnuite, o vânzare-coincidență a dolarului este – mai ales atunci când acțiunile se revizuiesc rapid”.

Frecvențele recente atât pentru acțiunile americane, cât și pentru dolar au loc în timp ce escaladarea războiului comercial al lui Trump a zguduit piețele financiare globale și a stârnit îngrijorări cu privire la traiectoria celei mai mari economii din lume. Rezerva Federală și-a redus miercuri previziunile de creștere și și-a ridicat perspectivele de inflație, invocând tarife pentru o parte semnificativă a retrogradării.

Ads

Până în acest an, acțiunile de pe Wall Street au dominat piețele globale – susținute de așteptările că economia SUA va continua să crească într-un ritm mai rapid decât a rivalilor săi. Indicele MSCI al acțiunilor din SUA a crescut cu 54% din 2023 până în 2024, în timp ce indicele furnizorului de indice a acțiunilor de pe piața mondială dezvoltată, excluzând SUA, a crescut cu 17% în dolari, potrivit datelor FactSet.

Imediat după victoria electorală a lui Trump în noiembrie anul trecut, acțiunile au urcat și mai mult, în timp ce dolarul a urcat, pariind că politicile pro-business vor stimula creșterea, în timp ce tarifele s-ar dovedi în cele din urmă a fi mai măsurate decât a amenințat președintele ales.

Dolarul este în cădere

Dar aceste pariuri s-au dezlănțuit rapid de la învestirea lui Trump în ianuarie, președintele lansând tarife mari la importurile de la marii parteneri comerciali, inclusiv Mexic, Canada și China, și a amenințat că vor veni mai multe - determinând băncile de pe Wall Street să se întrebe cât de mult pot depăși activele americane.

Ads

„Fenomenalul din SUA – tema macro-comerțului definitorie a acestui ciclu – a scăzut pentru a începe anul și trage dolarul mai jos”, au remarcat în această săptămână strategii valutari de la JPMorgan, adăugând că „am ajuns în cădere [pentru dolar] pentru prima dată în patru ani”.

Strategii JPMorgan au evidențiat „livrarea incertă a tarifelor” și „scăderea activității americane, care este mai acută și încărcată în avans decât se aștepta” printre motivele pesimismului lor față de dolar, subliniind, de asemenea, un „moment decisiv în fiscalitatea și geopolitica germano-europeană” – referindu-se la o propunere recentă a guvernului german de a susține cheltuielile militare și de infrastructură.

Până în acest an, indicele MSCI World, excluzând SUA, a crescut cu aproape 9 la sută, în timp ce indicatorul american a scăzut cu aproape 4 la sută. De asemenea, managerii de active globale au devenit mai negativi în ceea ce privește acțiunile americane în acest an, intensificând dezbaterea despre viitorul performanței americane.

Ads

Scott Chan, director de investiții al sistemului de pensionare a profesorilor de stat din California, în valoare de 353 de miliarde de dolari, a declarat, într-o ședință recentă a comitetului de investiții, că „numărul uluitor de ordine executive” de la Trump a provocat „o cantitate enormă de incertitudine pe piață”. El a adăugat: "Riscurile potențiale aici sunt fără precedent. Ele schimbă lumea." Alți strategi au indicat fluxurile de acțiuni internaționale ca dovadă a investitorilor care își variază activ portofoliile dincolo de țărmurile SUA.

„Se pare că participanții de pe piață încep să caute în altă parte în afara dolarului sau încep să-și diversifice deținerile în dolari în alte piețe și valute”, a declarat Bob Michele, șeful departamentului de la JPMorgan Asset Management. „Piețele mai largi ne spun că se pare că performanța dolarului a atins apogeul.” Totuși, economiștii și analiștii au subliniat că viitorul economic al SUA a rămas incert.

...citeste mai departe despre "Mutările lui Trump zdrobesc Statele Unite: Pierderi colosale de 5.500 de miliarde dolari" pe Ziare.com

Ads