Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum

O analiză prezentată de economistul Iancu Guda, pe sectoare şi la nivel de companii, arată principalele surse ale veniturilor încasate la bugetul public în 2024.

Acesta a explicat, în baza graficelor prezentate la emisiunea Observator, care sunt riscurile asociate unei economii concentrate pe câteva sectoare dominante.

„Avem o analiză grafică sub formă de plăcintă, unde vedem pe fiecare felie sectorul care contribuie cel mai mult la veniturile publice, încasate la buget în 2024. Avem această felie albastră, cea mai mare, 16%, comerț cu ridicata și distribuție. Portocaliu, 12%, comerț cu amănuntul”, a arătat Iancu Guda.

O parte importantă din încasările statului provin din doar câteva sectoare, ceea ce face veniturile publice vulnerabile la şocuri sectoriale. Analiza menţionează şi problema fiscalizării, întrucât în 2024 statul a încasat aproximativ 530 de miliarde de lei dintr-un PIB de 1.764 miliarde lei, ceea ce înseamnă o rată de fiscalizare de circa 30%, sub media europeană de 40%. „Cu alte cuvinte, economia subterană ne costă cam 170 și ceva de miliarde de lei pe an. Cât tot programul PNRR într-un singur an, în fiecare an,” a spus specialistul, subliniind impactul pierderilor din economia nefiscalizată.

Topul contribuţiilor la buget în 2024 este dominat de companii din sectoarele cu accize şi distribuţie de carburanţi şi tutun. „Avem zona de carburanți și tutun, deci grupul OMV Petrom cu 15 miliarde, British American Tobacco cu 11 miliarde și Rompetrol Rafinare cu aproape 7 miliarde”, a explicat Guda.

Datele arată, de asemenea, că un număr relativ mic de companii mari are o pondere disproporţionată în încasările fiscale. Doar 1.064 de firme cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro contribuie cu aproximativ 14,9 miliarde de lei la buget, iar din totalul veniturilor încasate la buget, marile companii generează circa 37 de miliarde de lei. Din cele aproximativ 700.000 de firme din România, aceste câteva mii de societăţi mari (majoritatea — circa 80% — fiind companii străine) asigură un procent semnificativ din încasările din impozitul pe profit; adăugate TVA-ul, contribuţiile la muncă şi accizele, aproape jumătate din banii statului provin, conform calculelor prezentate, de la firmele cu cele mai mari cifre de afaceri.

