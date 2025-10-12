Tanczos Barna, acuzat de înlocuitorul său la Finanțe că a făcut greșit bugetul pentru 2025. Nazare: "Reparăm acest lucru prin rectificare"

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:34
Tanczos Barna, acuzat de înlocuitorul său la Finanțe că a făcut greșit bugetul pentru 2025. Nazare: "Reparăm acest lucru prin rectificare"
Tanczos Barna, vicepremier

Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe, a declarat luni după-amiază, 22 septembrie, că bugetul pentru 2025 a fost făcut greşit încă de la începutul anului. În perioada respectivă, portofoliul Finanțelor era ocupat de actualul vicepremier Tanczos Barna.

Nazare mai afirmat, la Antena 3 CNN, că situaţia gravă în care se află România poate fi remediată doar prin rectificare bugetară. "Avem un plan care vizează nu doar anul 2025, dar și anul 2026 și acest plan îl discutăm înainte cu Comisia", a spus ministrul.

"Ce vă asigur, este că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, astfel încât acesta să revină la o evaluare realistă, cât mai aproape de realitatea cheltuielilor pe care România le are în acest moment, asigurând atât cheltuielile esenţiale, cât şi investiţiile.

Şi, asigurându-ne, în acelaşi timp, că, în cuantumul deficitului care va fi negociat, care va reieşi în urma acestor discuţii pe care le avem acum, va fi unul care să fie acceptat şi în linie cu Comisia şi de toţi ceilalţi finanţatori", a declarat ministrul de Finanţe.

El a fost întrebat și ce înseamnă această rectificare şi dacă se plănuieşte ca bugetul să fie repus pe traiectorie prin tăieri.

"Trebuie acoperite cheltuieli esențiale, trebuie aduse în zona realistă a unei evaluări a listei. Eu am spus de mai multe ori în luna august și nu numai atunci, chiar și în iulie, că sunt ipoteze nerealiste care au fost luate în calcul la construcția actualului buget.

Reparăm acest lucru prin rectificare și, bineînțeles, punem bugetul într-o ipostază realistă, în momentul când construim un nou buget pentru 2026, astfel încât România să revină în traiectoria asumată în 2024, la finalul anului 2026.

Deci, avem un plan care ține.... vizează nu doar anul 2025, dar și anul 2026 și acest plan îl agreăm înainte cu Comisia și cu finanțatorii, astfel încât să fie un plan agreat și un plan pe care să avem un feedback pozitiv, pentru că depinde de, fie pozitiv pentru, bineînțeles, viitoarele valori de rating, nivelul dobânzilor și așa mai departe".

Nazare nu a putut, totuși, să le garanteze românilor că nu vor mai fi alte majorări de taxe.

"Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creștem este cuprins deja în pachetele fiscale I și II. Nu discutăm chestiuni legate de zvonuri, discutăm niște date care sunt temeinic evaluate – un impact fiscal pe ambele pachete, care a fost comunicat și nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situația în care se află România astăzi.

Iar în timp ce noi discutăm, sunt și alte discuții la Bruxelles la care participă direct primul ministru. Deci, în momentul când se finalizează aceste discuții, concluziile vor fi, bineînțeles, cuprinse în rectificare și rectificarea normală să aibă un traiect absolut normal. O să fie discutat în coaliție, la nivel politic, la București, cu toate cifrele pe masă. După finalizarea acestor discuții", a mai precizat ministrul Finanţelor.

