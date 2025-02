Bugetul pentru 2025, pe ordinea de zi a Guvernului în ședința de sâmbătă dimineață. Deficitul bugetar țintă, sub 7%

Guvernul urmează să aprobe sâmbătă, în ședință, bugetul de stat pe anul 2025 și pe cel al asigurărilor sociale de stat. Potrivit Biroului de presă al Guvernului, ședința Executivului este programată la ora 10:00.

Vineri au fost finalizate toate procedurile prealabile pentru ca bugetul pe anul 2025 să fie adoptat.

„Finalizăm azi (n.r. - vineri) toate procedurile prealabile pentru a adopta, mâine, într-o ședință specială de Guvern, bugetul pe 2025. Știrea finalizării proiectului de buget a avut (...) efecte imediate. Dobânda la care se împrumută extern România, pe 10 ani, a scăzut rapid. Vor urma și alte efecte pozitive după ce legea bugetului va trece prin Parlamentul României. (...) Atrag atenția asupra unei singure cifre, cea a exporturilor, care crește în acest an cu peste 3%. Acesta va fi primul impact major al integrării noastre depline în spațiul Schengen. Alt efect important este că am avut o lună ianuarie cu vreme bună - asta a permis constructorilor să lucreze intens pe șantiere și, în special, pe autostrăzi. De aceea, am luat decizia ca bugetul Transporturilor să crească anul acesta față de anul trecut cu aproape 20%, iar astfel avem certitudinea că vor fi loturi finalizate chiar în această primăvară', a declarat vineri premierul Marcel Ciolacu, la începutul ședinței Executivului.

Ministerul Finanțelor a publicat joi noaptea proiectul de buget pentru acest an, construit pe o creștere economică de 2,5%, ceea ce duce valoarea Produsului Intern Brut la 1.912 miliarde de lei prețuri curente. Inflația medie anuală pe care a fost calculat bugetul este de 4,4%. Deficitul bugetar este estimat la 7,04% din PIB.

Veniturile bugetului consolidat sunt estimate la 667,523 miliarde de lei, reprezentând 34,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2025 le înregistrează contribuțiile de asigurări sociale (30,8% din total venituri), urmate de TVA (20,4% în total venituri), sume primite de la UE (13,1% din total venituri), impozit pe salarii și venit (8,5%).

Cheltuielile sunt estimate la 802,170 miliarde de lei, respectiv 41,9% din PIB. În anul 2025, cheltuielile destinate investițiilor însumează aproximativ 149,7 miliarde lei, reprezentând 7,8% în PIB. Investițiile sunt susținute din Mecanismul de Redresare și Reziliență, însă până la sfârșitul anului 2026 acestea trebuie finalizate. Cheltuielile de personal sunt în sumă de 169,5 miliarde lei în anul 2025. Cu ponderi mari în total cheltuieli în anul 2025 se situează asistența socială (30,2% din total cheltuieli), cheltuieli de personal (21,1% din total) și cheltuieli de investiții (18,7% din total).

În ceea ce privește piața muncii, pentru anul 2025 a fost estimată o creștere a numărului de salariați cu peste 63.000 de persoane, ajungând la un efectiv de 5,475 milioane salariați și o rată a șomajului înregistrat de 3,1%. Salariile nominale, atât în sistemul public, cât și în cel privat, vor înregistra decelerări importante, de la creșterea de două cifre din 2024 (14,4%), la o singură cifră în 2025 (6,1%), potrivit proiectului.

