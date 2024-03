Bugetul Capitalei pe 2024 a fost respins. Consilierii PNL au votat împotrivă: ”O farsă a alocărilor nejustificate”

Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu a reuşit, vineri, să adopte bugetul Capitalei pe 2024, consilierii PNL anunţând că nu susţin această formă a proiectului.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a supus la vot, vineri, proiectul bugetului Municipiului pe 2024. S-au înregistrat 18 voturi pentru, 6 abţineri şi 4 împotrivă, astfel că bugetul nu a fost adoptat.

Proiectul a fost susţinut doar de consilierii USR şi PMP.

Viceprimarul Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu a declarat în cadrul şedinţei că grupul consilierilor PNL în CGMB nu va vota în favoarea acestui buget, pentru că actuala formă a proiectul ”nu satisface cerinţele pe care le-au prezentat public”.

De ce se opune PNL: ”O farsă a alocărilor nejustificate”

PNL Bucureşti a prezentat, vineri, motivele pentru care nu votează proiectul de buget propus de Nicuşor Dan, pe care îl numeşte ”o glumă proastă la adresa bucureştenilor”. Liberalii spun că este ”o farsă a alocărilor nejustificate, simţite şi trăite în fiecare zi de către bucureşteni”. şi îi solicită primarului să vină cu un proiect realist, fără pomeni electorale. PNL mai afirmă că Nicuşor Dan nu a venit cu niciun plan concret pentru achitarea datoriilor, inclusiv pentru termoficare. ”Nu putem rostogoli la nesfârşit aceste datorii”, subliniază PNL Bucureşti.

”Pentru PNL Bucureşti singurul aliat sunt bucureştenii. 4 motive pentru care NU votăm proiectul de buget propus de Nicuşor Dan, o glumă proastă la adresa bucureştenilor. În urma analizei efectuate asupra bugetului propus de Primarul General, PNL Bucureşti a afirmat deja că nu va vota proiectul de buget şi solicită primarului Nicuşor Dan să vină cu un proiect realist, fără pomeni electorale”, anunţă PNL Bucureşti.

Potrivit PNL, ”problemele cauzate de bugetul propus de primarul Nicuşor Dan, o farsă a alocărilor nejustificate, sunt simţite şi trăite în fiecare zi de către bucureşteni”.

Mai mult, spun liberalii, ”primarul Nicuşor Dan nu a acceptat niciun amendament din partea Consilierilor Generali PNL”.

”Toate amendamentele depuse de PNL erau pentru a aloca mai multe fonduri de investiţii în domenii vitale pentru bucureşteni. Nicuşor Dan nu a venit cu niciun plan concret pentru achitarea datoriilor, inclusiv pentru termoficare. Nu putem rostogoli la nesfârşit aceste datorii”, spun liberalii în comunicat.

Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, arată că ”este esenţial să reorientăm bugetul astfel încât să reflecte interesele reale ale bucureştenilor, să stimulăm dezvoltarea şi să ne asigurăm că fiecare leu investit contribuie la îmbunătăţirea vieţii în Bucureşti”.

”Propunerea actuală este departe de aceste obiective, fiind doar un nou exemplu de haos generalizat decât un plan pentru viitor. În loc să se concentreze pe necesităţile urgente ale cetăţenilor, administraţia actuală a intrat în campanie, în disperare de cauză întorcându-se la păcatele administraţiilor anterioare, care au considerat că pot să îi cumpere pe bucureşteni cu pomeni. Nu le-a mers şi nici lui Nicuşor Dan nu îi va merge. Bugetul trebuie să ofere soluţii eficiente la problemele majore cu care se confruntă bucureştenii, precum deficienţele sistemului de termoficare, congestionarea traficului şi nivelul ridicat de poluare”, arată Burduja.

El precizează că bucureştenii aşteaptă acţiuni concrete, soluţii practice care să le îmbunătăţească calitatea vieţii zilnice şi să simtă că trăiesc într-o capitală europeană. Intersecţiile mari rămân neglijate, iar cetăţenii aşteaptă an după an investiţii semnificative în infrastructură.

”În loc să se implice activ în elaborarea planurilor de urbanism necesare pentru conectarea autostrăzii A0 cu oraşul, Primarul General îşi petrece zilele prin tribunale, neînţelegând nici după mai bine de trei ani ce ar trebui să facă primarul Capitalei. Bugetul este risipit pe avocaţi care reprezintă Primăria în litigii, litigii pe care le pierde în mod constant. Este şi o dovadă că Nicuşor Dan nu este capabil să lucreze nici măcar cu echipa din instituţia pe care o conduce. Există serviciu juridic în primărie, de ce să iroseşti zeci ce milioane de lei pe avocaţi când ai deja posibilitatea de a beneficia de consultanţă?”, afirmă liderul PNL Bucureşti.

Potrivit PNL Bucureşti, un prim motiv pentru care nu susţine proiectul buget propus de Nicuşor Dan se referă la lipsa fondurilor pentru termoficare şi transport Bugetul de 1 miliard lei alocat pentru termoficare este mult sub nivelul necesar.

”Datoriile Termoenergetica către ELCEN cresc constant, dar propunerile primarului pentru a le soluţiona sunt inexistente. Nicuşor Dan refuză aprobarea fuziunii dintre ELCEN şi Termoenergetica, deşi este obligatorie pentru ca bucureştenii să aibă căldură şi apa caldă constant şi la standarde corecte. După 3 ani şi jumătate de mandat, sunt câteva mii de blocuri în care locuiesc sute de mii de bucureşteni care încă aşteaptă să facă acel mult promis duş cu apă caldă. Fondurile alocate prin proiectul de buget sunt ca un plasture pus pe o rană deschisă care necesită intervenţie chirurgicală. Nu au fost alocaţi toţi banii pentru plata celor 100 de troleibuze Solaris, nu au fost alocaţi bani pentru amplasarea de adăposturi în staţiile STB. Primesc zeci de mesaje, oamenii au nevoie de aceste dotări. Fără bani alocaţi nu se pot face investiţiile necesare”, spun liberalii.

Al doilea motiv pentru care PNL nu votează bugetul Capitalei se referă la ”fonduri europene infime în comparaţie cu alte oraşe din România”.

”În toate municipiile conduse de primari liberali vedem cǎ o competiţie acerbă pentru fondurile europene şi că acestea constituie chiar şi 30% din bugetul local. În schimb, PMB-ul şi Nicuşor Dan se feresc de ele. Cea mai MARE scădere o înregistrează sumele cheltuite pentru proiectele cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile postaderare, pentru care s-au bugetat 86,2 milioane lei, deşi în anul 2023 s-au cheltuit peste 1,2 miliarde pe această linie. Lipseşte viziunea pentru atragerea esenţială de fonduri europene, o dovadă a incapacităţii echipei actuale, lăsând Bucureştiul în urmă în comparaţie cu alte sectoare care avansează rapid.”, spune PNL.

Al treilea motiv al refuzului liberalilor de a vota bugetul se referă la marile proiecte de infrastructură, de tipul Prelungirea Ghencea, care rămân nefinanţate,

”Absenţa oricăror proiecte de infrastructură sau dezvoltare urbană în proiectul de buget evidenţiază o incapacitate administrativă şocantă, viziune 0, capacitate administrativă 0. „NiMIcUşor” pentru Nicuşor Dan. Din păcate, nici măcar cele începute deja nu sunt prioritizate pentru a fi finalizate cât mai rapid. Pentru această investiţia în Prelungirea Ghencea s-au cerut 46 milioane lei şi s-au alocat doar 29 milioane lei. Este o lucrare care nu pare să reprezinte o prioritate pentru Nicuşor Dan nici în ceasul al 12-lea, deşi acolo şi-a lansat campania. Oamenii care locuiesc în această zonă nu merită această lipsă de interes. Această lucrare trebuie finalizată urgent. Vedem încă o dată ca este un proiect de buget foarte sărac în investiţii. Nu exista niciun proiect mare de infrastructură. Un alt proiect vechi, fără finalitate, unde nu s-au alocat toţi banii este cartierul Henri Condă. Şi aici lipsesc fondurile necesare. Nu s-au alocat bani pentru realizarea unei intrări în cartier-Strada Biharia unde sunt necesare exproprieri şi nici pentru lucrări proiectare execuţie drumuri, iluminat pentru partea de Voluntari a cartierului. Suma primită: 0 lei”, spune PNL Bucureşti.

Fondurile imense alocate pentru pomeni electorale reprezintă al patrulea motiv al liberalilor.

”Nicuşor Dan nu pare să fi învăţat din criticile pe care le făcea când era activist civic. Uitând că este responsabil pentru binele oraşului, nu pentru propaganda sa personală, actualul primar îşi face campanie electorală din banii bucureştenilor. Cea mai mare creştere procentuală a cheltuielilor prognozate pentru anul 2024, comparativ cu execuţia anului 2023, poate fi observată în cazul asistenţei sociale, pentru care bugetul propus este de 566,74 milioane lei, în timp ce în anul 2023 s-au cheltuit numai 1,55 milioane pentru această linie bugetară. De ce timp de trei ani de zile aţi refuzat să continuaţi să plăţi voucherele fostului primar, dar în an electoral, aţi găsit brusc bani să alocaţi? Aţi criticat voucheriada fostului primar, dar în an electoral se pare o metodă foarte bună de campanie. Un million de lei cheltuieli pentru presă - De ce atât de mulţi bani alocaţi pentru publicitate în an electoral? Este doar o coincidenţă sau şi aici v-aţi inspirat de la doamna Firea, expertă în cumetrii şi pomeni electorale? Primarul General vrea în continuare oraşul blocat. Noi nu! Nu vom vota bugetul dezastruos al unui primar din greşeală”, spun liberalii.

”Îi solicităm lui Nicuşor Dan să revină urgent cu proiectul de buget, alcătuit pe principii corecte, după ce rezolvă cele patru probleme majore pe care Partidul Naţional Liberal le-a sesizat. Să nu îndrăznească să-i şantajeze pe bucureşteni cu acest buget, pentru că noi nu vom gira niciun fel de compromis,” a concluzionat Sebastian Burduja, Preşedintele PNL Bucureşti

