CreditPrime București sărbătorește 8 ani de activitate pe piața din România și inovează constant în industria fintech

CreditPrime, parte a grupului internațional EcoFinance, marchează luna aceasta 8 ani de prezență pe piața din România. În acest timp, compania și-a consolidat poziția drept unul dintre principalii jucători din industria creditelor online, devenind partener de încredere pentru zeci de mii de clienți români care caută soluții financiare rapide, sigure și transparente.

CreditPrime este o companie fintech inovatoare, parte a grupului EcoFinance, cu acoperire internațională. În România, compania oferă credite 100% online, printr-un proces simplu, sigur și complet digital. Prin tehnologie de ultimă generație și o abordare centrată pe client, CreditPrime se diferențiază prin viteză, transparență și accesibilitate.

În ultimii ani, CreditPrime a accelerat procesul de digitalizare, implementând soluții inovatoare care au ridicat standardele industriei creditelor online. Un pas important în această direcție a fost introducerea modelului Risk-Based Pricing, care permite o evaluare personalizată a riscului și oferirea unor produse financiare mai echitabile și flexibile, adaptate fiecărui client.

Un alt progres major este lansarea aplicației mobile CreditPrime, disponibilă pentru iOS și Android, ce oferă o experiență complet digitală – de la gestionarea contului și accesarea produselor financiare, până la comunicare directă cu asistența virtuală AI, dezvoltată pentru a răspunde rapid și eficient nevoilor utilizatorilor.

De asemenea, compania a consolidat relația cu clienții prin programele de loializare și fidelizare, care recompensează încrederea și implicarea cu beneficii personalizate, oferte exclusive și o experiență transparentă, orientată pe termen lung.

La baza activității CreditPrime stau valorile care ghidează fiecare decizie și inițiativă. Transparența este principiu fundamental – comunicăm deschis, fără costuri ascunse, pentru a construi încredere reală cu fiecare client. Inovația ne definește modul de lucru, prin integrarea constantă a tehnologiilor avansate și a serviciilor adaptate ritmului modern de viață. Iar responsabilitatea socială reprezintă angajamentul nostru de a da înapoi comunității, prin implicare activă și proiecte care aduc schimbare reală în societate.

În ultimul an, CreditPrime a investit în oameni și în comunitate:

Prin campania “Echipează un copil pentru școală”, realizată împreună cu Asociația MGM, CreditPrime a oferit copiilor din medii defavorizate rechizite și echipament școlar, pentru a le asigura un început de an plin de încredere.

În cadrul campaniei “Lemne pentru foc”, desfășurată în preajma Crăciunului, compania a oferit sprijin familiilor vulnerabile, asigurându-le căldură în case în sezonul rece.

De asemenea, din august 2025, CreditPrime a devenit sponsor oficial al echipei masculine de volei Dinamo București, campioana en-titre a României. Parteneriatul reflectă angajamentul companiei față de performanță, disciplină și spirit de echipă — valori comune atât în sport, cât și în afaceri.

Tot în 2025, CreditPrime s-a alăturat și inițiativelor culturale, devenind partener al podcastului „Vreau să știu”, realizat de Cătălin Oprișan, care aduce în prim-plan povești inspiraționale și perspective valoroase de la invitați precum Damian Anfile, Avram Iancu sau Tudor Giurgiu.

„Ne dorim ca implicarea noastră să genereze impact real – fie că vorbim despre sport, educație sau comunitate. Pentru noi, performanța nu se măsoară doar în cifre, ci și în felul în care putem aduce schimbare în jurul nostru,” comentează Andrei Răducan, General Manager, EcoFinance România.

Premii și recunoaștere

Inovația și performanța CreditPrime au fost validate prin distincții importante la nivel global. Cele mai recente premii confirmă poziția companiei printre liderii industriei fintech:

European CEO of the Year – Consumer Lending CEO of the Year 2025, Andrei Răducan

Most User-Friendly Lending Platform Provider – Global Brands Magazine Awards, 2025

Best Growing Financial Technology Company – International Business Magazine Awards, 2024

La 8 ani de la lansarea pe piața din România, CreditPrime își reafirmă misiunea de a fi un aliat financiar de încredere, investind continuu în tehnologie, educație financiară și sprijinirea comunităților. Compania își propune să rămână un reper al inovației și al responsabilității în fintech, consolidând relațiile cu clienții prin transparență, digitalizare și experiențe autentice.

