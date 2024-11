BAT Romania si+a crescut profitabilitatea

Divizia din Romania a British American Tobacco a consemnat in prima jumatate a anului o crestere accelerata a volumului de vanzari, cotei de piata si a profitului, potrivit raportului financiar al grupului, care nu face insa publice cifre exacte.

In document se mentioneaza doar ca la crestere au contribuit si diviziile din Rusia, Italia, Ungaria si Franta, care au compensat declinul consemnat in Spania, Ucraina si Polonia.

Profitul operational al British American Tobacco a crescut cu 6% in perioada mentionata, la 1,325 de miliarde de lire sterline. Cele patru mari branduri ale companiei, Kent, Lucky Strike, Dunhill si Pall Mall, au consemnat un avans important de 20% in privinta volumului de vanzari, in termeni comparabili.

