Romania, "blocata" de infrastructura

Infrastructura ar putea deveni un punct de blocaj, care va penaliza dezvoltarea Romaniei in viitor, din cauza unor probleme precum incapacitatea administrativa sau de utilizare a fondurilor europene, a declarat miercuri presedintele BRD, Patrick Gelin, citat de NewsIn.

"Infrastructura constituie o miza majora pentru Romania. Daca nu se va accelera dezvoltarea si modernizarea acestui sector, ma tem sa nu devina un punct de blocaj, care va penaliza dezvoltarea tarii in viitor", a spus Gelin.

"Exista probleme majore, precum incapacitatea administrativa sau de utilizare a fondurilor europene si de la alte institutii financiare internationale", a adaugat el. Presedintele BRD a identificat alte doua mize majore pentru dezvoltarea Romaniei, respectiv gestionarea finantelor publice si problema resurselor umane.

Referitor la primul punct, el a mentionat ca ar putea determina, in cazul unei proaste gestionari, o iesire lenta din criza, in conditiile in care marja de manevra in finantele publice a fost inexistenta in trecut si este foarte redusa in prezent.

Gelin a explicat ca "scurgerea de talente" din Romania reprezinta o alta problema majora, mai grava decat scurgerile de capital, in conditiile in care multi tineri pleaca sa studieze in strainatate si nu revin in tara decat in foarte putine cazuri.

