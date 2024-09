Campania BRD A"Premii unice in Romania, carduri unice in lumeA" si-a desemnat castigatorul marelui premiu

Bucuresti, 10 mai 2006. Campania « Premii unice in Romania, carduri unice in lume », desfasurata de BRD - Groupe Societe Generale intre 5 decembrie 2005 si 31 ianuarie 2006, si-a desemnat castigatoarea marelui premiu de 50.000 de euro - doamna Valentina Gutium din Bucuresti. In cadrul campaniei, BRD a emis carduri bancare A"editie limitataA", cu un design unic in lume, prezentand imagini memorabile din carierele marilor campioni Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Gheorghe Hagi. In premiera, cardurile au purtat o a doua holograma, care permite vizualizarea tridimensionala a unei mingi de fotbal (cardul Gheorghe Hagi), a unei rachete de tenis (cardul Ilie Nastase) sau a unei gimnaste (cardul Nadia Comaneci).

Banca a reusit, in cele doua luni de campanie, sa emita peste 500.000 de carduri, stabilind si un record mondial de emitere pentru o perioada de doua luni in cadrul organizatiei VISA. De asemenea, BRD - Groupe Societe Generale a castigat, tot din partea organizatiei VISA, si premiul pentru « Cel mai bun emitent din zona VISA CEMEA (Central Europe, Middle East and Africa) », distinctie acordata in cadrul conferintei VISA de la Dubrovnik, care desemneaza cea mai buna banca in domeniul cardurilor in zona Europei de Sud - Est.

Bloombiz

