Țara unde prima generație de Duster încă se vinde, a doua generație tocmai a primit facelift iar electrica Spring are motor pe benzină. Univers paralel pentru „Dacia”

A doua generație de Duster tocmai a primit un facelift și a pierdut tracțiunea integrală, ca să mai fie vândut și în următorii ani. Sub capotă este un motor de 1,3 litri turbo cu 161 de cai-putere, alimentat cu etanol. În același showroom, doritorii pot găsi și prima generație de Duster, sub formă de camionetă. A treia generație nu este disponibilă, pentru că nu vorbim de România sau de o altă țară europeană, ci de Brazilia. Țara poate fi considerată un fel de univers paralel din punctul de vedere al mașinilor vândute în România ca Dacia.

În primul rând, în Brazilia nu este Dacia, ci doar Renault, dar mașinile vândute sub sigla cu romb în statul latino-american reprezintă trei generații întregi de automobile pe care românii și europenii le știu de Dacia.

Renault Oroch, un Duster papuc

Să începem cu cea mai veche dintre toate, Renault Oroch. Este prima generație de Duster, lansată în Europa acum 15 ani, dar în varianta camionetă cu patru uși, cu benă deschisă în loc de portbagaj. Prețurile încep de la echivalentul a 20.000 de euro, pentru versiunea de bază, utilitară, de marfă, și merg până la 26.000 de euro, varianta lifestyle. Deși este o mașină veche, după standardele europene, brazilienii cumpără peste 12.000 de exemplare anual.

trabalhe e viva com a nova #RenaultOroch: design robusto, ângulo de ataque de 27,6°, câmbio CVT de 8 velocidades e novo motor Turbo 1.3 de 170 cv. a verdadeira picape off road. conheça em: https://t.co/zsQWehNnHq pic.twitter.com/KTgHnptZTy— Renault Brasil (@RenaultBrasil) July 27, 2022

Ads

Duster II merge mai departe

În paralel cu Oroch, avem și Duster, a doua generație a crossoverului atât de popular în Europa. A primit un facelift la începutul acestui an, care aduce îmbunătățiri cosmetice mașinii lansate în Europa în 2017, dar în Brazilia în 2020. Cel mai scump model ajunge la aproape 28.000 de euro.

La Renault Duster se actualiza para Latinoamérica

La camioneta recibió unos ligeros retoques estéticos, manteniendo la misma mecánica de la actual generación, la segunda que se vende también en Colombia. ¿Llegarán estas novedades al país?https://t.co/3UELVaajl2 pic.twitter.com/XHoieLzOGi— Revista Motor (@RevistaMotor) February 4, 2025

Stepway fără Sandero și Spring pe benzină

Din a doua generație de Dacia, Renault vinde în Brazilia Stepway, fără numele Sandero, și Kwid, pe care noi o știm drept Spring. Renunțarea la numele de Sandero este bizară, având în vedere că acest model s-a născut în Brazilia și s-a vândut acolo înainte să fie adus în Europa și România.

com o Renault Stepway, você faz as suas férias serem aonde você quiser. ele traz o que há demais novo em tecnologia e segurança para você ir mais longe nas suas aventuras. pic.twitter.com/XDPW6CTf82— Renault Brasil (@RenaultBrasil) July 24, 2023

Ads

Kwid este disponibil și cu un motor electric, adică prima generație de Dacia Spring cu siglă de Renault pe grila frontală, dar și cu un motor pe benzină de 1 litru, 1.0 SCe și 71 de cai-putere, regăsit în România pe variantele de bază de Logan și Sandero. Brazilia are Kwid din 2017 și este produs acolo, de dinainte ca Europa să primească Dacia Spring importată din China.

Renault Kwid fica mais caro e apenas 4 carros estão abaixo dos R$ 80 mil no Brasil; confira a lista https://t.co/RSol5wTnN9 #g1 pic.twitter.com/p13SJ8LPWx— g1 (@g1) December 7, 2024 .

Dokker a devenit Kangoo

Tot din a doua generație avem și Dokker, vândut în Brazilia ca Renault Kangoo. Același truc a fost făcut de firma franceză și în Europa, unde Dacia Dokker a rămas în producție, dar se vinde ca Renault Express. În partea noastră de lume, numele Kangoo a fost păstrat doar pentru modelul superior, care poartă și sigla Mercedes-Benz în unele țări.

chegou o #Renault #Kangoo com capacidade de carga de 750 kg, porta lateral deslizante com abertura de 717 mm e portas traseiras com abertura de 180°. você ainda conta com tela multimídia touchscreen de 7" com espelhamento de smartphone. saiba mais em: https://t.co/g4wa535EH7 pic.twitter.com/5WU7TngWWv— Renault Brasil (@RenaultBrasil) June 6, 2024

Ads

Kardian, un Stepway îmbrăcat pentru Copacabana

Singurul model din actuala gamă Dacia disponibil și în Brazilia este a treia generație de Sandero Stepway. Dar în statul din America Latină îi zice Renault Kardian și are altă grilă, alte faruri și alte stopuri, plus alte modificări necesare producției în Brazilia. Kardian există pentru că Renault a decis să nu mai vândă mașinile Dacia și pe alte piețe din afara Europei doar cu schimbarea siglei, cum s-a întâmplat cu primele două generații de Logan, Sandero și Duster.

#Renault #Kardian é Carro do Ano 2025 pela revista Autoesporte e se torna o SUV mais premiado do país.#carrodoano pic.twitter.com/GA3Rhzi2AC— Renault Brasil (@RenaultBrasil) November 29, 2024

...citeste mai departe despre "Țara unde prima generație de Duster încă se vinde, a doua generație tocmai a primit facelift iar electrica Spring are motor pe benzină. Univers paralel pentru „Dacia”" pe Ziare.com

Ads