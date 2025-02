Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, critică ideea lansată în spațiul public de a se organiza, începând din ziua de 10 februarie 2025, un boicot împotriva marilor magazine din România.

"Dacă vreți să-i lăsați fără job pe românii care lucrează în supermarket-uri, atunci faceți pe 10 februarie ce zice socialistul Simion (cum zicea Dragnea in 2017-2019 sau Ciolacu in 2022,2023). Cât cinism să-ți promovezi agenda politică distrugând viețile oamenilor.

Tovarăși socialiști, prețurile sunt mari pentru că frații voștri socialiști de la guvernare au crescut taxe, au mărit deficitul, politica monetară este relaxată și mult mai important suntem la ani lumină de o economie de piață funcționalǎ după 3 ani de intervenții în economie (plafonări de prețuri, bariere la intrarea și la ieșirea de pe piețe etc).

Doar o economie de piață funcțională reduce preturile!!! Ar trebui să cereți mai multe supermarketuri (competiție) nu să le alungați pe cele pe care le avem. It is the economy, stupid!", scrie Florin Cîțu pe Facebook, în seara de 7 februarie 2025.

Foarte multe firme ar intra în faliment

Cu câteva ore mai înainte, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, criticase și el apelul unor politicieni de a boicota supermarketurile din România.

“Dacă lucrul acesta se întâmplă și timp de o săptămână se boicotează magazinele de retail din România, unde mii de firme din procesare, dar și fermieri de la poarta fermei duc aceste produse agro-alimentare în retail, și vorbim aici despre produse de aproape 70% din magazinele de retail, sigur foarte multe societăți vor intra într-o dificultate financiară și chiar unele în faliment, pentru că băncile, creditorii nu te așteaptă să nu plătești ratele”, a explicat ministrul Agriculturii.

