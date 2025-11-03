Ministrul PSD ce regretă investițiile „fără cap” în energia „verde”: „România nu a avut inspirație și inteligență”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan / FOTO Facebook /Bogdan Ivan Gruia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut „inspiraţia şi inteligenţa” de a investi în capacităţi de stocare a energie. El susţine că au fost identificate zeci de linii de finanţare derulate de mai multe ministere în ultimii ani, fără a exista o coordonare şi fără a se pune accent şi pe stocare, ci doar pe producţie de energie, în special energie solară.

„Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze bani către capacităţi de stocare a energiei şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare... Vă dau un exemplu: am finanţat şi avem în finanţare, în momentul de faţă am identificat 40 de linii de finanţare în energie la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani de zile. Toată lumea face energie, fără cap, fără coadă, fără să fie o coordonare”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1.

Verdictul ministrului PSD Bogdan Ivan

El a afirmat că ministerul pe care îl conduce a prezentat Guvernului un memorandum în baza căruia instituţia să fie abilitată să coordoneze „în mod legal şi transparent” modul în care se fac astfel de investiţii şi de către ministere precum cel al Proiectelor Europene, Mediului sau Agriculturii.

„Acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare în capacităţi de stocare şi în proiecte foarte mari: nuclear, Cernavodă, hidro”, a adăugat Bogdan Ivan.

