Planul prin care românii și-ar putea crește nivelul de trai, propus de un profesor de economie: „Esențial de înțeles!”

De curând, președintele Nicușor Dan a recunoscut public faptul că nici în „sertarul” său, nici în al premierului nu există un „plan de țară”. Astfel, Radu Nechita, profesor de economie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, are o propunere: crearea unui plan, cu acțiuni concrete, în vederea creșterii nivelului de trai al populației.

Un plan de țară ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, interesele populației generale.

„Pentru mine, planul de țară nu înseamnă neapărat ceva înălțător, entuziasmant. Planul de țară este făcut de niște politicieni care nu sunt neapărat niște oameni care să aibă în vedere interesul oamenilor obișnuiți. Planul de țară al cuiva căruia i-ar păsa de oameni ar fi un plan care să conducă la îmbogățirea oamenilor obișnuiți, nu a politicienilor și a camarilei sale”, a precizat profesorul Nechita pentru Ziare.com.

Scopul unui plan de țară ar trebui să aibă în vedere o creștere semnificativă a nivelului de trai.

„Asta înseamnă creștere economică, îmbogățire, creșterea bogăției produsă pe teritoriul acestei țări de oamenii care trăiesc în această țară. Poate fi un plan cu care oamenii pot fi de acord, dincolo de principii. Planul de față ce ar putea să conecteze cel mai ușor oamenii, dincolo de ideologii, ar fi ‘să trăim bine’, vorba unui fost președinte, care cu bune, cu rele este și el controversat. Deci planul de țară ar fi ‘prosperitatea’”, a punctat economistul.

Prof. Radu Nechita: „Nivelul de prosperitate al unui popor depinde de productivitate”

O astfel de strategie trebuie fundamentată pe câteva principii clare, subliniază Radu Nechita.

„În momentul în care ajungem la această concluzie, dacă ar fi acceptată, avem nevoie de niște cunoștințe economice pentru a înțelege că: acțiunile politicienilor trebuie judecate după rezultate, nu după intenții; unele politici au rezultate bune pe termen scurt și catastrofale pe termen lung și invers - consecințe neplăcute pe termen scurt și pozitive pe termen lung.

Apoi, trebuie să înțelegem că nivelul de prosperitate al unui popor depinde de productivitate. Asta este esențial de înțeles. Bogăția trebuie produsă. Nu avem mulți săraci pentru că nu se distribuie destul, ci pentru că nu se produce destul în această țară”, a punctat Nechita.

Reformele necesare în statul român pentru creșterea nivelului de trai al populației

Cetățenii români trebuie să fie încurajați să facă investiții, este de părere profesorul.

„Creșterea productivității conduce la creșterea prosperității. Cum creștem productivitatea? Prin acumularea de capital. Românii sunt mai puțin productivi decât străinii pentru că în România este mai puțin capital decât în Germania sau Italia, de exemplu. Acumularea de capital se face prin economisire și investiții.

Una dintre condiții în acest sens este respectarea dreptului de proprietate, adică legi care să protejeze creditorul, nu debitorul, omul corect, nu țeparul. Apoi, costuri de tranzacționare reduse - să nu trebuiască să aloc o pondere foarte mare cheltuielilor administrative, aprobări, șapte ștampile, să nu depind de pixul politicianului și de reprezentanți abuzivi ai statului. E nevoie de reguli simple, clare, aplicate uniform. Acestea reduc costurile de tranzacționare”, a avertizat cadrul universitar.

În ultimele decenii, politicienii care au fost la putere mai degrabă au inhibat investițiile private, deci, implicit, șansele de îmbogățire a cetățenilor cu potențial antreprenorial.

„Cei mai harnici, cei mai motivați, cei mai întreprinzători dintre oameni trebuie să decidă, să poată avea inițiativă, fără a fi blocați de politicieni care-și vor partea de acolo, de un sistem de impozitare extrem de împovărător, care își schimbă regulile de pe o zi pe alta. În momentul în care se schimbă regulile în permanență, cum să te mai apuci de făcut ceva? Cum să îți mai faci strategii pe zece ani când noi nu știm cât va fi TVA-ul anul viitor?”, a subliniat Nechita.

Guvernele României trebuie să schimbe radical strategia, iar reforma în administrația publică este necesară, avertizează Radu Nechita.

„Problema noastră este că sunt foarte puțini oameni în sectorul productiv și foarte mulți oameni în sectorul redistributiv. Avem prea mulți angajați la stat, în aparatul administrativ. Mă pun și pe mine în această categorie. Suntem prea mulți. Statul român este administrator neperformant, în care nu există feedback-ul profitului.

Totodată, paradoxal, există domenii în care sunt prea puțini angajați. Analiza trebuie făcută foarte fin. Chiar în sectorul învățământului sau în cel medical, probabil sunt prea puțini oameni în funcții executive, deci care livrează cunoștințe și activități medicale și prea mulți care numără și administrează”, a mai transmis cadrul universitar.

România și proiectele internaționale

Totodată, politicienii români trebuie să fie atenți și la programele internaționale la care aleg să adere. Unul dintre cele mai nocive pentru România este „Green Deal”, unul dintre programele ce a beneficiat de mare susținere din partea Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Și eu sunt împotriva acestui ‘Green Deal’, care ne ucide energetic și economic. Pe altarul acestei ecologii politice, făcute de politicieni care habar n-au care e concentrația de dioxid de carbon din atmosferă, se împușcă în ceafă o industrie precum cea auto”, a concluzionat Radu Nechita, pentru Ziare.com.

