Boeing, picaj de peste 30 de miliarde de dolari în 5 ani. Probleme de siguranță și morțile subite ale celor care le-au reclamat

Gigantul american Boeing traversează o nouă perioadă marcată de pierderi financiare și probleme de siguranță la aeronavele sale. Modelul 737 Max, care trebuia să reprezinte noua generație de avioane, a fost implicat în mai multe prăbușiri, iar compania a fost amendată de autorități și a avut pierderi de zeci de miliarde de dolari.

În ianuarie 2024, desprinderea unui panou în timpul zborului a readus îngrijorările cu privire la siguranță în prim-plan. Mai mulți angajați au ieșit public în ultimii ani pentru a acuza probleme în producție. Doi dintre ei au murit brusc anul acesta, la mai puțin de două luni distanță unul de celălalt. Totuși, analiștii văd și căi de ieșire pentru companie.

Perioada zdruncinată prin care trece Boeing acum are legătură inclusiv cu modelul 737 Max, cel care trebuia să fie noul vârf de lance al companiei. În ianuarie, panoul care înlocuia una dintre ușile aeronavei s-a desprins în timpul unui zbor al Alaska Airlines. Incidentul a survenit la doar câteva minute după decolare și a adus un producător listat la bursă în atenția tuturor: Spirit AeroSystems Holdings Inc, compania care a produs piesa desprinsă în zbor. După ce angajații au găsit cinci nituri stricate, panoul a fost demontat pentru a le înlocui, dar, când a fost pus la loc, nu a mai fost fixat, se arată într-un raport preliminar al autorităților.

După ce avioanelor 737 Max le-a fost permis să reînceapă zborurile, în Decembrie 2020, companiile aeriene americane au raportat probleme de siguranță cu acest model. Între sfârșitul acelui an și septembrie 2023, Alaska Airlines a trimis peste 1.200 de rapoarte care semnalau probleme la cele 53 de aeronave Boeing 737 Max din flota lor, conform The Lever.

Procesul a fost intentat înainte de problemele din timpul zborului Alaska Airlines, a dezvălui publicația The Lever pe 8 ianuarie. În documentele de la dosar este citat Joshua Dean, care susținea că a găsit defecte de producție încă din octombrie 2022. Conform fostului controlor de calitate, acesta și-a notificat superiorii atunci când a observat că găurile dintr-un perete despărțitor din interiorul aeronavelor erau prost făcute, conform sursei citate.

Dean a fost concediat în aprilie 2023, iar fostul angajat al Spirit AeroSystems a acuzat că aceasta a fost o pedeapsă care i s-a aplicat pentru că a adus la lumină probleme din producție conform Seattle Times.

Doi avertizori de integritate au murit

Dean, fostul auditor de calitate la Spirit AeroSystems, a murit marți, 30 aprilie, după o infecție cu răspândire rapidă, a scris Seattle Times. Dean a fost citat ca martor într-un proces intentat de acționarii producătorului Spirit și a depus o plângere la Administrația Federală pentru Aviație din SUA, prin care acuza structurile de management responsabile de calitate pe linia de producție a modelelor 737 de „abateri serioase și grave”, conform publicației.

Bărbatul avea 45 de ani, avea o stare de sănătate bună și era văzut ca având un stil de viață sănătos, conform sursei citate. Dean a început să aibă probleme cu respirația. Odată ajuns la spital, a fost intubat, a dezvoltat o pneumonie și o infecție cu stafilococ auriu, după care starea i s-a agravat rapid. Dean a murit după două săptămâni în condiții critice, au spus rudele sale.

Un alt avertizor de integritate, John Barnett, a fost găsit mort cu mai puțin de două luni înainte. Bărbatul, care a lucrat ca manager responsabil de calitate pentru Boeing înainte să intre în atenția publică pentru că semnala probleme la procesul de producție, a murit pe 9 martie, iar raportul inițial a clasificat decesul său drept suicid, conform The Guardian. Ancheta poliției continuă. După ce și-a exprimat îngrijorările cu privire la siguranța în producție, Barnett a fost citat de New York Times într-un articol din 2019, împreună cu mai mulți muncitori de la o fabrică Boeing din Carolina de Sud. Angajații reclamau producția defectuoasă a avioanelor cu structură lată 787 Dreamliner, resturi lăsate în aeronave și presiuni aplicate asupra lor pentru a nu raporta încălcările de reguli.

Comenzile țin companie pe picioare, în fața pierderilor imense

În 2018 și 2019, două prăbușiri ale avioanelor 737 Max, în care aproape 350 de persoane și-au pierdut viața, au ținut primele pagini ale ziarelor. După cel de-al doilea accident, autoritățile au ordonat Boeing să țină la sol noul model pentru mai bine de un an și jumătate. Între al doilea trimestru din 2019 și primul trimestru din acest an, Boeing a raportat pierderi operaționale de aproape 32 de miliarde de dolari, conform CNN. În același timp, datoriile companiei au ajuns la 48 de miliarde de dolari, mai mult decât triplul nivelului de 13 miliarde de dolari de la finalul lui 2018, scrie sursa citată.

În 2021, Boeing a încheiat o înțelegere de 2,5 miliarde de dolari cu procurorii americani prin care urma să scape de acuzațiile de fraudă în trei ani, dacă bifa anumite cereri ale autorităților. Astfel, Boeing a plătit 244 de milioane de dolari către stat și 500 de milioane de dolari către familiile victimelor din cele două accidente. Cea mai mare parte a sumei menționate în înțelegere, aproape 1,8 miliarde de dolari, este o compensare pentru companiile aviatice, cheltuieli deja anticipate de Boeing la acea vreme, scria Seattle Times.

După incidentul din timpul zborului Alaska Airlines, procurorii ar urma să ia o decizie luna aceasta cu privire la respectarea termenilor înțelegerii, scria Reuters pe 24 aprilie. Dacă magistrații merg mai departe cu dosarul și Boeing ajunge să fie condamnată în instanță, acest lucru ar putea să scoată compania din relația bănoasă cu statul american pe partea de apărare, conform Seattle Times.

Boeing, care produce inclusiv avioane militare și rachete, este una dintre cele două mari companii care domină piața producției de aeronave civile. În Europa, cel mai mare cumpărător al avioanelor Boeing este compania de zboruri ieftine Ryanair.

Împreună cu corporația europeană Airbus SE, Boeing este parte integrală a unui duopol. Pe segmentul avioanelor cu fuzelaj îngust – printre cele mai comune în zborurile comerciale de pasageri – Boeing a scăzut sub 40% cotă de piață, conform unui grafic prezentat de Financial Times. În această categorie, Airbus are familia A320, în timp ce Boeing are grupul 737, care include modelul 737 Max. Problemele cu acesta din urmă au contribuit la pierderea puterii companiei americane, dar Boeing nu a mai deținut peste jumătate din piață din anii ’90.

În septembrie 2019, cotația la bursă a acțiunilor Boeing atingea vârful ultimilor cinci ani, circa 383 de dolari. Acțiunile gigantului american s-au prăbușit în martie 2020, în plină pandemie de coronavirus, ajungând la minimul perioadei, 95 de dolari per acțiune. De atunci, firma a mai recuperat din pierderi, având un preț de 264 de dolari la mijlocul lunii decembrie 2023. De atunci, Boeing este în scădere, dar, după știrea că Dean, al doilea avertizor de integritate, a murit, acțiunile erau tranzacționate la aproape 180 de dolari vineri, 3 mai, la închidere, conform graficelor publicate de Google.

La finalul anului trecut, Airbus avea 8,600 de comenzi de îndeplinit; cu alte cuvinte, o companie care comandă azi un avion Airbus ar trebui să aștepte până la finalul deceniului pentru livrare. În schimb, Boeing are puțin peste 5,600 de comenzi, majoritatea pentru 737 Max, conform Financial Times. Publicația londoneză citează persoane care urmăresc activitatea companiei americane ca zicând că varianta de a ieși din această criză este să dezvolte o nouă aeronavă cu fuzelaj îngust, chiar dacă acest lucru înseamnă costuri mari pe termen scurt, pentru a putea concura în continuare cu Airbus. Între timp, compania de stat Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (Comac) și compania braziliană Embraer SA încearcă să ia pentru ele o parte din piața de aeronave civile.

