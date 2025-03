Reducerea dobanzii cheie va ieftini rapid creditele in lei

Decizia BNR de reducere a dobanzii cheie la 7% ar trebui sa se transpuna rapid in ieftinirea creditelor in lei, proces favorizat si de cresterea predictibilitatii masurilor bancii centrale, care au in vedere tot mai mult sustinerea economiei, in conditiile in care dezinflatia pare sa se consolideze.

Analistii ING Bank nu excludeau in rapoartele de anticipare o reducere a dobanzii de politica monetara chiar si la 6,75% in sedinta de miercuri. "Nu e vorba ca o reducere de jumatate de punct procentual ar fi rea, ci de faptul ca situatia economica permitea o reducere mult mai ampla a dobanzii de politica monetara", a declarat, pentru NewsIn, economistul-sef al ING Bank Romania, Nicolae Chidesciuc.

"Ne asteptam la noi reduceri, care sa coboare rata dobanzii de politica monetara la 6,25% pana la finalul lunii iunie, ceea ce va atrage si scaderea treptata a dobanzilor la creditele in lei si implicit si a celor la depozitele in moneda nationala", a completat Chidesciuc.

El a completat ca o reducere mai puternica a dobanzii ar fi atras o ieftinire mai puternica a creditarii in lei, care ar trebui sa stimuleze relansarea economiei.

Economistul-sef al ING Bank Romania a reiterat ca, si prin aceasta masura, banca centrala arata ca "nu prea are incredere in propria prognoza de inflatie", deoarece daca inflatia s-ar tempera intr-adevar sub 3% pana la finalul anului, atunci banca centrala si-ar fi permis sa reduca, inca de pe acum, dobanda cheie sub 6% pe an, ceea ce nu s-a intamplat.

Chidesciuc a adaugat ca banca centrala e increzatoare in imbunatatirea perceptiei investitorilor straini asupra Romaniei si a modului cum decurge acordul cu Fondul Monetar International (FMI), dar, in ce priveste cresterea preturilor, se arata ingrijorata de modul cum ar putea evolua acea parte a inflatiei ce nu poate fi controlata in mod direct de BNR.

"Cat priveste inflatia de baza, asa numitul CORE2, ce poate fi controlat in mod direct de catre BNR, ma astept sa inregistreze valori scazute, de circa 1%, dar, in ce priveste restul de circa 45% din inflatie ce nu poate fi controlat in mod direct de BNR, aceasta ar putea ridica probleme", a explicat Chidesciuc.

El a adaugat ca se asteapta ca inflatia de la finalul acestui an sa atinga 5%, fata de estimarea de 2,6% inaintata de BNR. In concluzie, Chidesciuc a spus ca e destul de dificil ca inflatia sa se incadreze in intervalul tintit, deoarece "desi tintele sunt necesare din perspectiva adoptarii euro, sunt prea ambitioase".

"Decizia BNR era una asteptata de cea mai mare parte a analistilor. Reducerea este motivata de inflatia in scadere si de imbunatatirea perceptiei de risc a investitorilor fata de Romania", a spus economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania, Ionut Dumitru.

El a atras atentia si asupra schimbarii de limbaj din partea bancii centrale, care a mentionat in comunicatul de miercuri ca gestionarea lichiditatii din piata monetara ar urma sa fie facuta de o maniera "adecvata", in conditiile in care la sedinta de luna trecuta vorbea de o gestionare "ferma".

"Acest lucru ar putea insemna ca BNR va urmari o gestionare a lichiditatii in functie de conditiile efective din piata monetara si valutara", a precizat Dumitru, adaugand ca nu crede ca decizia va avea un impact semnificativ asupra cursului de schimb "pentru ca ea a fost asteptata de catre piata si era deja inclusa in pret".

"Cred ca reducerile de dobanda operate de BNR in ultima perioada vor fi un stimul important pentru creditarea in lei in perioada urmatoare, fiind de asteptat ca dobanzile la credite sa isi continue si chiar sa isi accelereze trendul descendent pe care s-au inscris", a mentionat Dumitru.

De asemenea, el considera probabil ca si dobanzile la depozite sa continue sa scada in perioada urmatoare.

"Reducerea rapida a dobanzilor interbancare, ca urmare a deciziilor BNR din ultima perioada, va face ca transmisia deciziilor BNR catre dobanzile la credite si depozite sa fie mai rapida", a explicat economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania.

La randul sau, economistul-sef al Bancii Comerciale Romane (BCR), Lucian Anghel, a declarat pentru NewsIn ca "decizia de scadere a dobanzii la 7%, in ton cu asteptarile, este un mesaj de crestere a predictibilitatii".

"Cu cat masura BNR este mai predictibila, cu atat impactul acesteia va fi mai puternic si se va rasfrange mai repede in piata asupra dobanzilor practicate la creditele si depozitele in lei", a adaugat Anghel, precizand ca se asteapta ca tendinta de scadere a dobanzii cheie sa continue.

O apreciere prea rapida a leului poate lovi exporturile, singurul motor de crestere a economiei in 2010

Economistul-sef al BCR apreciaza ca, "prin aceasta masura, BNR lasa sa se inteleaga ca are incredere ca in lunile urmatoare ne vom incadra in intervalul tintit al inflatiei" si in plus atrage atentia ca o apreciere prea rapida a leului intr-un interval de timp prea scurt poate afecta competitivitatea exporturilor romanesti.

"Exporturile romanesti ar putea fi singurul motor care ar putea aduce pe plus economia in 2010, iar lipsa exporturilor ar trebui compensata prin cresterea productivitatii", ceea ce ar putea afecta angajatii prin reducerea salariilor sau chiar disponibilizari, a mai atras atentia economistul-sef al BCR.

Analistul Citigroup Ilker Domac a atras atetia, la randul sau, ca "primele doua decizii de politica monetara din acest an ale BNR ne sugereaza ca banca centrala este multumita de ultimele evolutii din plan politic si de progresul inregistrat cu programul FMI".

El a adaugat ca se asteapta ca BNR sa reduca, in continuare, dobanda cheie la 6,5% in al doilea trimestru si la 6,25% pana la finalul anului.

Potrivit ultimelor estimari ale Bancii Nationale a Romaniei, prezentate in raportul din noiembrie 2009 asupra inflatiei, banca centrala se asteapta ca inflatia sa se tempereze la 2,6% pana la finalul acestui an, in conditiile in care tinta pentru final de 2010 este 3,5%, plus/minus 1 punct procentual, respectiv un interval cuprins intre 2,5% si 4,5%.

Tinta pentru sfarsitul lui 2011 a fost stabilita la 3%. Vineri, BNR va prezenta nou raport trimestrial asupra inflatiei, in care ar putea modifica prognoza de inflatie pentru finalul anului.

In comunicatul detaliat al deciziilor de politica monetara de miercuri, Banca Nationala a Romaniei argumenteaza scaderea dobanzii cheie de la 7,5% la 7% prin necesitatea unei politici monetare care sa vizeze nu doar stabilitatea pe termen mediu a preturilor, ci si "revitalizarea sustenabila a procesului de creditare a economiei romanesti".

Banca centrala pune un accent mai mare pe stimularea economiei, prin revitalizarea creditarii private si sustinerea cererii, in conditiile in care mizeaza pe continuarea procesului de dezinflatie incepand din februarie, ajutata si de intarirea leului.

In urma deciziei de reducere a dobanzii de politica monetara la 7%, dobanda la facilitatea de depozit scade de la 3,5% la 3% pe an incepand din 4 februarie, iar dobanda la facilitatea de creditare (credit Lombard) coboara la 11% pe an, de la 11,5% anterior.

Aceste dobanzi sunt fixate la plus/minus 4 puncte procentuale in raport cu dobanda cheie. In acelasi timp, BNR a decis mentinerea nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit la 15%, respectiv la 25%.

