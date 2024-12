Jumatate de miliard pentru despagubirea deponentilor

Pana acum, Fondul de Garantare a depozitelor in sistemul bancar a platit, pentru despagubirea deponentilor la bancile intrate in faliment, compensatii ce depasesc 512 milioane de lei (RON). In urma cu patru ani, Fondul a dobandit calitatea de lichidator judiciar la doua banci in faliment (Banca Romana de Scont, incepand cu data de 16 aprilie 2002, si Banca Turco-Romana, incepand cu data de 3 iulie 2002).Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a efectuat, pana la jumatatea lunii august, plati compensatorii ce depasesc 512 milioane RON pentru despagubirea deponentilor persoane fizice, la un numar de sase banci care au intrat in faliment in perioada 1999-2003. Primele compensatii au fost platite in anul 1999 pentru deponentii persoane fizice care aveau conturi la Banca A"AlbinaA", in momentul in care aceasta a intrat in incapacitate de plata. In anul 2002, Fondul a dobandit calitatea de lichidator judiciar la doua banci in faliment, respectiv la Banca Romana de Scont, incepand cu data de 16 aprilie 2002, si la Banca Turco-Romana, incepand cu data de 3 iulie 2002. Dupa 1999, au mai fost declarate in faliment si Bancorex, Bancoop si Banca Religiilor.

Fondul garanteaza depozitele detinute de rezidenti si nerezidenti, in lei sau in valuta convertibila, inclusiv dobanda datorata. In cazul in care pentru o institutie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plateste compensatii deponentilor garantati ai acelei institutii in limita plafonului de garantare, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numarul depozitelor. Plata compensatiilor se face in termen de trei luni de la data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit. Fondul poate plati compensatii si dupa acest termen, dar nu mai tarziu de trei ani de la data inceperii efectuarii platilor.

Plafonul de garantare va fi majorat cu 5 mii de euro

In 2006, plafonul de garantare pe deponent garantat este egal cu echivalentul in lei al 15.000 euro, plafon ce va fi majorat la 20.000 euro incepand cu 1 ianuarie 2007.

Resursele financiare ale Fondului sunt reprezentate de contributiile initiale, anuale, inclusiv contributiile majorate si speciale ale institutiilor de credit, incasarile din recuperarea creantelor Fondului, imprumuturi de la institutii de credit, de la societati financiare si de la alte institutii, cu exceptia BNR, imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului, alte resurse - donatii, sponsorizari, asistenta financiara etc. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 22 martie 2006, s-a prevazut reducerea cotelor contributiilor anuale ale institutiilor de credit participante la Fond, concomitent cu suplimentarea resurselor financiare ale acestuia prin acordarea de catre institutiile de credit de linii de credit stand-by anuale, astfel incat resursele proprii plus creditele respective sa asigure un nivel adecvat al gradului-tinta de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport intre volumul resurselor financiare necesare ale Fondului si suma totala a depozitelor garantate.

Se reduce cota de contributie anuala

Pentru anul 2006 ordonanta de urgenta prevede reducerea cotei contributiei anuale a institutiilor de credit la Fond de la 0,4%, la 0,2% si completarea finantarii acestuia prin linii de credit stand-by in suma totala de 150 milioane euro, in echivalent lei. Pentru anul viitor, cota contributiei anuale a institutiilor de credit va fi redusa la 0,1%, iar incepand cu anul 2008 va fi stabilita de catre Fond pentru fiecare an de plata, cu aprobarea BNR, in limita maxima de 0,5%. Potrivit BNR, schema de garantare a depozitelor constituie un instrument de sprijin indirect al supravegherii bancare, contribuind la asigurarea stabilitatii sistemului financiar-bancar din Romania.

Scopul Fondului

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar garanteaza rambursarea depozitelor constituite la institutiile de credit de catre persoane fizice, persoane juridice ori entitati fara personalitate juridica, potrivit conditiilor si limitelor stabilite prin legea. Fondul poate activa ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit, in cazul desemnarii sale in una din aceste calitati. La schema de garantare a depozitelor participa toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala sa primeasca depozite de la public. Exceptie fac institutiile de credit pentru care exista garantia statului pentru depozitele atrase si, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit avand sediul in state membre ale Uniunii Europene. La sfarsitul lunii aprilie 2006, in schema de garantare a depozitelor din Romania erau incluse 33 de institutii de credit persoane juridice romane, o retea cooperatista de credit CREDITCOOP (casa centrala si cooperativele de credit afiliate) si sase sucursale ale bancilor straine, autorizate sa functioneze in Romania.

Banca Albina

Plata compensatiei s-a desfasurat in perioada 15.09.1999 A- 14.09.2002.

Bankcoop

Plata compensatiei s-a desfasurat in perioada 12.04.2000 A- 11.04.2003.

Banca Internationala a Religiilor

Plata compensatiei s-a desfasurat in perioada 09.10.2000 A- 08.10.2003.

Banca Romana de Scont

Plata compensatiei s-a desfasurat in perioada 19.06.2002 A- 19.07.2002 prin Banc Post SA. In continuare plata s-a efectuat direct de catre Fond prin casieria proprie sau prin mandat postal, pana la data de 18.06.2005.

Banca Turco-Romana

Plata compensatiei s-a desfasurat in perioada 28.10.2002 A- 24.01.2003 prin Banc Post SA. In continuare plata s-a efectuat direct de catre Fond prin casieria proprie sau prin mandat postal, pana la data de 27.10.2005.

Banca Columna

Plata compensatiei s-a efectuat direct de catre Fond prin casieria proprie sau prin mandat postal, pana la data de 25.05.2006.

