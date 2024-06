Finantele au plasat obligatiuni de 861,8 milioane lei

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a plasat, joi, obligatiuni de stat de tip benchmark, cu maturitate la 5 ani, in valoare de 861,83 milioane lei (201,5 milioane euro), reprezentand circa 90% din suma anuntata, la un randament mediu anual in crestere, de 9,98%, potrivit datelor bancii centrale, transmite NewsIn.

Astfel,mai putin din valoarea de 950 milioane lei anuntata initial, iar randamentul maxim acceptat a fost de 10% pe an.Bancile au depus cereri de cumparare de aproape 1,98 miliarde lei (463 milioane euro).La sedinta similara din 3 septembrie,(53,2 milioane euro) prin obligatiuni de stat de, cu maturitate la 5 ani, pentru care plateste un randament mediu anual de 9,91%.Finantele si-au propus sa atraga in octombrie 6 miliarde lei, dupa ce in primele noua luni din acest an MFP a emis in total titluri de stat in lei de aproximativ 55,4 miliarde lei (mai mult de 13 miliarde euro), ceea ce reprezinta de peste patru ori mai mult decat in intregul an 2008. La prima licitatie din octombrie, MFP a respins toate ofertele bancilor.general consolidat a ajuns dupa primele opt luni ale acestui an la 22,3 miliarde lei, echivalent cu 4,5% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru 2009, potrivit datelor publicate de Ministerul de Finante.