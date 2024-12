Cursul valutar inchide sedinta la 4,18 lei/euro

Cursul de schimb a coborat la 4,18 lei/euro la finalul sedintei de marti, dupa ce moneda nationala s-a apreciat semnificativ in a doua parte a zilei, informeaza NewsIn.

In primele tranzactii de marti, leul s-a apreciat de la 4,22 lei/euro la mai putin de 4,20 unitati/euro.

Cursul valutar a reveni insa spre 4,21 lei/euro.

Cu toate acestea, in a doua parte a sedintei valutare, dupa anuntul BNR privind decizia de a cobori dobanda cheie cu 0,5 puncte procentuale, la 7,5% pe an, leul a reinceput sa recupereze teren in fata monedei unice, apreciindu-se pana la un minim de 4,1790 unitati/euro, nivel deasupra caruia s-a mentinut ulterior.

In regiune, cursul valutar al zlotului polonez s-a apreciat initial de la 4,0820 la 4,0680 unitati/euro si, dupa o depreciere de pana la 4,0975 zloti/euro, a recuperat din terenul pierdut pana la 4,09 unitati/euro. La randul sau, cursul valutar al forintul unguresc s-a apreciat de la 268,60 la 267,50 unitati/euro, iar apoi a pierdut teren la aproape 270 forinti/euro.

