Curs valutar. Cursul a scazut la 4,4267 lei/euro pe piata interbancara

Leul s-a apreciat in a doua parte a sedintei interbancare de vineri, dupa ce BNR a anuntat un curs de referinta care plaseaza euro sub pragul de 4,44 lei.

Astfel, spre finalul sedintei, perechea euro/leu s-a tranzactionat si la cotatii de 4,4267, ceea ce poate indica o tendinta de scadere a cursului de schimb.

Cursul de referinta anuntat de Banca Nationala vineri a fost de 4,4373 lei/euro.

In acelasi timp, leul s-a depreciat usor in raport cu dolarul american, iar cursul de schimb a urcat pana la valoarea de 3,3161 lei/ dolar, in crestere cu doar 0,0004 lei fata de cursul de referinta publicat de banca centrala vineri, de 3,3157 lei/dolar.

Francul elvetian era cotat, in a doua parte a sedintei interbancare, la o valoare de 3,5998 lei, in scadere usoara cu 0,0035 lei fata de cursul de schimb anuntat vineri de Banca Nationala, de 3,6033 lei/franc.

