Creditele ipotecare vor "inghiti" sase miliarde de euro in 2007

Piata creditului ipotecar din Romania ar putea ajunge la sase miliarde dolari in 2007, dupa ce anul trecut acesta a depasit 3,28 miliarde dolari, a declarat, pentru Rompres, reprezentantul USAID (United States Agency for International Development), care a dezvoltat programe ipotecare in Romania, Corina Mararu.

Aceasta considera ca piata romaneasca a creditului ipotecar este mult mai avansata fata de cea a altor tari. Slovenia, de exemplu, una dintre tarile dezvoltate ale Uniunii Europene, care face parte acum si din zona euro, are un sistem legislativ in acest domeniu, similiar cu cel avut de Romania in 2002. Piata creditului ipotecar in Slovenia detine circa 15 la suta din total credite.

Oficialul USAID este de parere ca masura Bancii Nationale a Romaniei de a restrictiona creditarea nu a fost una rea, ci dimpotriva a condus la o temperare a creditarii ipotecare, controland cresterea.

In 2005, piata creditelor ipotecare in Romania a fost de 1,69 miliarde dolari, iar in 2006 aceasta aproape s-a dublat. Pana in 2009 BNR isi propune ca valoarea creditelor ipotecare sa ajunga sa detina circa sapte la suta din Produsul Intern Brut.

Conform reprezentantului USAID, in prezent Uniunea Europeana lucreaza la elaborarea Cartei Albe pentru creditul ipotecar care are rolul de a reglementa aceasta piata.

USAID este agentie independenta a Guvernului SUA, fiind prezenta in Romania din 1990, de cand a investit aici peste 400 milioane dolari in diverse programe, cele mai multe fiind concentrate pe asistenta tehnica s pregatirea personalului. USAID a finalizat in 2004 un program privind creditele ipotecare, iar in prezent este implicata in programe privind pensiile private.

Corina Mararu a participat la participat miercuri la Conferinta Financiara Europeana, de la Atena, care reuneste aproape 100 de oficiali ai mai multor institutii europene din sectorul financiar-bancar, reprezentanti ai mediului de afaceri si politicieni, care dezbat, timp de doua zile, subiecte privind evolutiile macroeconomice din sud-estul Europei, Mediterana si Balcanii de Vest, intrarea in zona euro, Uniunea Economica Monetara, dezvoltarea sistemului regional de plati, integrarea monetara si financiara in Europa, alinierea la directivele UE, cresterea pietei creditului ipotecar.

Nici la economisire nu stam rau

Economiile in lei ale populatiei au crescut in anul 2006 cu 24,8 la suta (19 la suta in termeni reali) comparativ cu sfarsitul anului 2005, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

In luna decembrie, economiile in lei ale populatiei s-au majorat cu 6,4 la suta, pana la 21,199 miliarde lei, ponderea acestora in masa monetara reprezentand 19 la suta.

Potrivit BNR, cvasibanii - care cuprind economiile in lei ale populatiei, depozitele in lei ale persoanelor juridice si depunerile in valuta ale rezidentilor, persoane fizice si juridice - au urcat cu sapte la suta, ajungand la 76,339 miliarde lei.

Depozitele in lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 9,2 la suta, pana la 23,98 miliarde lei. In cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 8,7 la suta (pana la 19,085 miliarde lei), iar volumul certificatelor de depozit s-a majorat cu 4,4 la suta (cifrandu-se la 2,165 miliarde lei).

La 31 decembrie 2006, depozitele in lei ale persoanelor juridice inregistrau o crestere de 26,8 la suta (20,9 la suta in termeni reali) fata de 31 decembrie 2005.

Depunerile in valuta ale rezidentilor persoane fizice si juridice, exprimate in lei, au urcat cu 5,8 procente, pana la nivelul de 31,156 miliarde lei (exprimate in euro, depunerile in valuta s-au majorat cu 7,5 la suta, pana la 9,213 miliarde euro). Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, depunerile in valuta ale rezidentilor exprimate in euro au inregistrat o majorare de 30,9 la suta, depunerile in valuta ale populatiei au crescut cu 42,4 la suta, iar depozitele in valuta ale persoanelor juridice s-au majorat cu 21,6 la suta.

Titlurile de stat detinute de sectorul nebancar au scazut cu 4,1 la suta, pana la 2,945 miliarde lei. La sfarsitul lunii decembrie 2006, titlurile de stat detinute de sectorul nebancar s-au redus cu 23,6 la suta fata de 31 decembrie 2005.

(Sursa: Rompres)

