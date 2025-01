Creditele cu buletinul isi traiesc ultimile zile

Daca vreti sa va cumparati ceva in rate, doar cu buletinul, este cazul sa va grabiti. Mai aveti la dispozitie doar o saptamana, dupa care ne luam adio de la creditul cu buletinul. In septembrie vor intra in vigoare noile reguli impuse de Banca Nationala care reglementeaza creditul de consum.Cei care doresc sa faca un imprumut direct din magazine trebuie sa plateasca un avans de 25% din valoare produsului sau sa aduca alte garantii. De asemenea, regulile BNR stabilesc ca, in calculul veniturilor nete lunare se va tine cont atat de sumele platite pentru alte credite, dar si de cheltuielile curente cum ar fi cele pentru intretinere, energie electrica si telefon.

Dupa ce scad cheltuielile mentionate, rata pentru creditul de consum trebuie sa fie de maximum 30%, iar cea pentru creditele imobiliare, de 35%, din suma ramasa. O alta prevedere interzice persoanelor cu credite mari sa se gireze reciproc. Iar in cazul in care un membru al unei familii are deja un credit, nu va mai fi luat in calcul la stabilirea venitului total, in vederea acordarii unui imprumut.

Antena 3 TV

Ads