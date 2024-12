BNR scade dobanda de politica monetara la 7,5%

Consiliul de Administratie (CA) al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in prima sedinta de politica monetara din 2010, sa reduca dobanda cu 0,5 puncte procentuale, de la 8% la 7,5%, si sa mentina ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei, la 15%, si in valuta, la 25%.

Totodata, banca centrala a decis "gestionarea ferma a lichiditatii din sistemul bancar in vederea consolidarii transmisiei semnalelor de politica monetara", se arata intr-un comunicat al BNR, precizeaza Mediafax.

CA al BNR reitereaza ca banca centrala va continua sa monitorizeze atent evolutiile interne si ale mediului economic international, astfel incat, prin adecvarea instrumentelor de care dispune, sa asigure mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu si a stabilitatii financiare.

Consiliul de Administratie al bancii centrale are programata a doua sedinta de politica monetara din acest an pe 3 februarie, cand va analiza si raportul trimestrial asupra inflatiei.

La precedenta sedinta de politica monetara, de la inceputul lunii noiembrie 2009, CA al BNR a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 8% si ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei, la 15%, si in valuta, la 30%.

Ulterior, pe 16 noiembrie, CA al BNR a redus nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de banci la pasivele in valuta cu scadenta sub doi ani de la 30% la 25%, pentru sustinerea finantarii sectorului guvernamental de pe piata interna, in conditiile amanarii transelor din imprumutul extern.

Banca centrala a redus in 2009 dobanda de politica monetara cu 2,25 puncte procentuale, de la 10,25%, si ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei ale institutiilor de credit, de la 18% la 15%.

Totodata, CA al BNR a redus, pe parcursul anului trecut, nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de banci la pasivele in valuta cu scadenta sub doi ani de la 40% la 25% si a celor cu scadenta reziduala de peste doi ani de la 40% la zero.



