BNR: deficitul bugetar de 5,9% din PIB este rezonabil

Un buget cu un deficit de 5,9% din PIB este rezonabil in contextul actual, fiind o piesa cheie pentru programul cu FMI si Comisia Europeana, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.

"Un buget cu deficit de 5,9% din PIB nu poate fi salutat de o banca centrala. Il consideram rezonabil in contextul actual si este o piesa cheie pentru programul cu FMI si CE...deci il salutam", a spus Isarescu, citat de Mediafax.

Guvernul si FMI mizeaza pe o crestere economica de 1,3% in acest an, iar una dintre conditiile impuse in acordul de finantare externa cu institutiile financiare internationale este reducerea deficitului public la 5,9% din PIB, de la 7,3% din PIB in 2009.

Potrivit reprezentantului misiunii Comisiei Europene (CE) in Romania, Fabienne Ilzkovitz, CE ar putea prelungi pentru 2012 termenul pana la care tarile cu deficit excesiv, inclusiv Romania, trebuie sa se incadreze in pragul de 3% din PIB.

Ea a precizat ca aceasta problema se discuta inca la Bruxelles si o decizie va fi luata in sedinta Consiliului European din luna februarie.

Romania trebuie sa reduca deficitul bugetar sub 3% din PIB, pentru a respecta prevederile Tratatului de la Maastricht, in vederea trecerii la moneda europeana.

Intrarea in ERM-2, mecanismul european al ratelor de schimb, este etapa premergatoare aderarii la zona euro. Inainte de a intra in zona euro, o tara trebuie sa respecte criteriile economice incluse in Tratatul de la Maastricht, respectiv sa se afle timp de doi ani in ERM-2, in cadrul caruia moneda nationala sa fluctueze intr-un intervalul de plus-minus 15% fata de euro.

Inflatia statelor care doresc sa adopte euro nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 1,5 puncte procentuale media ratelor inflatiei din cele mai perfomante trei state membre, iar deficitul bugetar trebuie sa reprezinte maxim 3% din Produsul Intern Brut. De asemenea, datoria publica se poate plasa la maxim 60% din PIB.

