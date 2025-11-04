BNR a platit un impozit pe profit de peste 300 mil euro

Miercuri, 19 Mai 2010, ora 12:15
Banca Nationala a Romaniei a platit, in 2009, un impozit pe profit de peste 300 milioane de euro, cota de impozitare fiind de 80%, si nu de 16% cum se aplica tuturor contribuabilor, a declarat, miercuri, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR.

"Pentru cei care nu stiau, Banca Nationala a Romaniei isi plateste impozitele la timp. Numai anul trecut banca centrala a platit peste 300 milioane de euro si tot atat va fi si anul acesta", a spus Croitoru, prezent la un eveniment de specialitate organizat de MEDIAFAX si Eureko Pensii.

Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a prezentat, marti, 22 de masuri anticriza, printre care si includerea BNR in seria platitorilor de impozit pe profit, daca nu chiar ca platitor la buget al intregului profit pe care-l realizeaza, urmand ca acesta sa fie utilizat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

