Bancile straine pariaza pe un curs valutar de 4,1 lei/euro

O serie de banci europene importante, cum ar fi UniCredit, Barclays sau Deutsche Bank, cel mai mare grup financiar din Germania, au recomandat recent clientilor investitori, sa mizeze pe aprecierea leului.

"Vorbim despre pariuri de cateva sute de milioane de euro facute pe un leu mai puternic, adica un, in urmatoarea perioada", a declarat pentru Gandul un dealer.Investitorii si-au luat insa si o marja de siguranta. Lavor da ordin de stop-loss, respectiv de anulare a pariurilor.

Dealerul sustine ca daca pariul e facut in aceste zile si peste un an cursul va fi de 4,1 lei/euro, investitorii ar putea castiga pana la 12% din miza initiala.



Sperantele legate de aprecierea leului sunt sustinute si de nivelul record al rezervelor valutare din vistieria BNR. In noiembrie nivelul rezervelor a ajuns la 28,73 miliarde de euro, un nou record, cresterea fata de luna precedenta fiind de circa 335 de milioane de euro.

Cresterea s-a realizat in urma unor intrari de valuta de 2,693 de miliarde de euro si a unor iesiri de 2,358 miliarde de euro.

Practic, aproape indiferent de situatie, valuta din rezerva BNR inapoiata bancilor prin scaderea ratei rezervelor minime obligatorii (r.m.o., procentul pe care bancherii sunt obligati sa il depuna la BNR pentru finantarile in valuta atrase) ajunge tot la BNR.



Daca statul se imprumuta in lei, bancile merg la BNR pentru a schimba valuta. Daca statul se imprumuta in euro, atunci Finantele merg la banca nationala pentru a obtine lei. BNR a devenit astfel un fel de "reciclator" de valuta, dupa cum spune Paun.

