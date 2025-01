Bancile pot proviziona mai putin pentru creditele restructurate

BNR le permite bancilor sa incadreze in categorii de risc mai favorabil creditele reesalonate sau refinantate, insa evaluarea debitorului trebuie facuta in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere anterior, arata un regulament al bancii centrale.

"Cu ocazia primei clasificari ulterioare operatiunilor de reesalonare si/sau refinantare a creditelor, la incadrarea creditelor respective in categorii de clasificare, institutiile de credit vor lua in considerare performanta financiara a debitorului in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzatoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi, pe baza informatiilor actualizate la data operatiunilor respective", arata actul pentru modificarea Regulamentului BNR nr.18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.

Pe de alta parte, in cazul institutiilor financiare nebancare (IFN), banca centrala permite, dupa o prima restructurare a creditelor-problema, incadrarea acestora "in categorii de clasificare mai favorabile ca risc de credit", dar nu cu mai mult de doua categorii in cazul celor clasificate ca "pierdere", respectiv o categorie in restul cazurilor.

Astfel, "prima operatiune de restructurare a creditelor-problema poate conduce la incadrarea acestora intr-o categorie de clasificare mai favorabila din punctul de vedere al riscului de credit, dar nu cu mai mult de doua categorii de clasificare in azul creditelor aflate la momentul restructurarii in categoria "pierdere", respectiv de o categorie de clasificare in celelalte cazuri", se precizeaza in actul pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare.

Ads

Directorul directiei de supraveghere financiara din BNR, Nicolae Cinteza, declara in decembrie ca bancile au discutat cu BNR posibilitatea de a constitui provizioane mai reduse pentru creditele reesalonate si refinantate, urmand ca "in perioada imediat urmatoare" banca centrala sa modifice reglementarile in acest sens.

"Exista posibilitatea modificarii unor reglementari. Regulamentul exista deja, dar nu a fost interpretat in conditiile in care era scris, astfel ca bancile au ajuns sa provizioneze suplimentar. Am avut deja o discutie cu Asociatia Bancilor si urmeaza sa luam masuri in perioada imediat urmatoare", a spus Cinteza.

Astfel, bancile nu puteau trece intr-o categorie mai buna de risc creditele reesalonate sau refinantate. In acest sens, modificarile permit institutiilor financiare sa provizioneze mai putin si le incurajeaza sa faca restructurari de imprumuturi, considera el.

Ads