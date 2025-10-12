Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:01
Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România
Lingouri de aur / Unsplash.com

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025.

”La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde euro, față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. În cursul lunii au avut loc următoarele operațiuni: Intrări de 1,619 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele; Ieşiri de 1,792 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele”, anunță banca centrală.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 10,771 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2025 au fost de 75,786 miliarde euro, față de 74,915 miliarde euro la 31 august 2025.

Plățile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 2,450 miliarde euro.

