Nu mai avem bogati pentru masini de lux

Segmentul de masini de lux a atins pragul de saturare a cererii, iar cele mai multe marci au avut o diminuare considerabila a vanzarilor in primele 6 luni ale acestui an.De exemplu, daca, automobilele de lux Porsche au fost singurele care au reusit sa se mentina la acelasi nivel al vanzarilor(37), nu la fel se poate vorbi si in cazul producatorului nipon Toyota unde vanzarile au scazut cu o cincime. De asemenea, scaderi importante ale vanzarilor s-au inregistrat si in cazul marcii Cadillac (25%), iar la Maserati aproape ca au fost cu 50% mai mici, conform statisticilor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania (APIA).

Reprezentantii Porsche au precizat ca marca germana a ajuns la punctul de saturatie pe piata romaneasca, si asta in conditiile in care vanzarile in Romania sunt depasesc media altor piete din regiune.

In aceeasi situatie se afla si Maserati care in anul 2004 si-a gasit 19 clienti romani, mai mult decat vanzarile inregistrate pe alte piete mai avansate. Anul trecut, vanzarile de masini marca Maserati s-au injumatatit, iar in primul semestru al acestui an doar 4 romani au achizitionat un autoturism de acest fel.

Aceeasi situatie s-a inregistrat si in cazul Cadillac. Daca in 2004 au fost vandute 29 de autoturisme, in 2005 numarul s-a diminuat cu 8, iar in primele 4 luni alea acestui an vanzarile au ajuns la cifra de 6.

Chiar daca vanzarile BMW au crescut cu 11% in prima jumatate a anului, ajungandu-se la 673 de masini, principalii doi rivali ai marcii, Audi si Mercedes, au inregistrat cresteri semnificative ale vanzarilor.

Astfel, in cazul Audi vanzarile au avut o ascensiune cu 44% in prima jumatate a acestui an, (860 unitati comercializate), iar in cazul Mercedes vanzarile au crescut cu 71% (812 masini), peste media de 31,8% inregistrata pe segmentul de import.

Specialistii sustin ca acest lucru a fost posibil deoarece ambii producatori s-au axat atat pe lansarea unor modele noi de autoturisme, cat si pe diminuarea preturilor.

Cu toate acestea, marci ca Ford, Hyundai si Opel si-au dublat numarul de vanzari.

In principal, autoturismele de import care au avut un avans al vanzarilor s-a inregistrat in cazul celor cu preturi cuprinse intre 10.000 si 15.000 de euro.

Conform statisticilor, 2005 a fost cel mai bun an al pietei auto romanesti, cu o crestere de 40%, depasind chiar si cele mai optimiste estimari.

Insa, pentru acest an, reprezentantii APIA se asteapta ca traiectoria ascendenta sa fie mai moderata, de doar 5-10%. Acest lucru reflecta convingerea asociatiei ca piata romaneasca, in totalul sau, se apropie de maturitate.

Pe de alta parte, cresterea importurilor de masini reprezinta si ea un semn de maturitate, deoarece e o dovada a sporirii puterii de cumparare.

Asta in conditiile in care autovehiculele din import sunt mai scumpe cu cateva mii de euro comparativ cu cele produse in tara, iar alegerea masinilor straine nu se mai face acum doar in functie de pret.

In primele 4 luni ale lui 2006, ponderea autoturismelor autohtone in totalul vanzarilor a ajuns la 51%, in conditiile in care in 2003 acest segment reprezenta 61%.

