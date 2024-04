Noutatile supersport ale anului 2006

Anul 2006 a debutat furtunos in materie de modele supersport. La salonul auto de la Los Angeles au fost prezentate doua dintre modelele pe care iubitorii acestui gen de automobile le asteptau; este vorba despre cea mai scumpa si in acelasi timp cea mai rapida masina din lume, Bugatti Veyron care poate atinge viteza de 400 km/h dar care are si un pret pe masura, 1,2 milioane de dolari, si BMW M6, un V-10 de 500 de cai-putere.Doua dintre cele mai asteptate lansari din 2006 sunt Aston Martin V-8 Vantage si noul Maybach 57 S. Noul Aston Martin ca intra in productie chiar din aceasta luna urmand ca distribuitorii sa primeasca noul model in februarie sau martie. Aston Martin V-8 Vantage va fi cel mai ieftin model Aston Martin, pretul estimativ fiind de 110.000 de dolari. Maybach 57 S va fi pus in vanzare incepand cu luna februarie si va costa circa 370.000 de dolari. Designul acestui model a avut in vedere sa ofere placere maxima atata pentru sofer cat si pentru pasageri, cunoscut fiind faptul ca din ce in ce mai multi posesori de Maybach doresc sa-si conduca singuri limuzina.

Pentru a concura modelele M5 si M6 de la BMW, Audi va lansa modelul S8, model care va folosi versiunea de 450 CP a motorului Lamborghini Gallardo V-10. S8 va aparea in ultima parte a anului 2006 si va costa peste 110.000 de dolari.

Compania Porsche isi va face si ea simtita prezenta pe piata, cu lansarea, cel mai devreme in vara, a noului model 911 Turbo. Purtatorul de cuvant al companiei a declarat ca este foarte posibil ca modelul 911 Turbo sa apara atat in versiunea Coupe cat si in versiunea Cabrio.

Cea mai asteptata lansare a Grupului Mercedes este noul S-Klasse, varful de gama al acestei serii fiind S600 Sedan care va avea un motor V-12 si va dezvolta peste 500 CP. Lansarea este asteptata la mijlocul lunii februarie iar pretul de baza va fi in jurul sumei de 80.000 de dolari.

