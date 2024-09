Jaguar XK, lansat in Romania

Jaguar lanseaza in Romania noul XK, un coupe care trebuie sa continue o poveste de succes inceputa in 1996 si incheiata in 2005 de vechea generatie. Lumea atat de selecta a masinilor de lux are acum in Romania un nou membru cu drepturi depline.

In general, masinile premium poarta, fiecare, cate o trasatura personala capatata de-a lungul anilor. BMW-urile sunt cunoscute ca masini sportive, Audi - cu un design rafinat si tractiune quattro, Mercedes inglobeaza tehnica germana, iar modelele Lexus, recent intrate in competitie, sunt definite mai ales prin fiabilitate. Dincolo de toate acestea, modelele Jaguar au fost caracterizate intotdeauna ca fiind superbe.

Atuul masinilor britanice a fost, la fiecare generatie, frumusetea liniilor, cea care te face sa privesti uluit de fiecare data cand te depaseste un astfel de exemplar. Asta face si noul XK, dar Jaguar aduce mai mult prin noul model. Performantele sale sunt strans legate de folosirea fara mila a aluminiului, cel care a aruncat la gunoi orice prejudecati legate de greutatea unui vehicul.

Interiorul este, la randul sau, strans legat de clasa din care masina face parte. Potrivit caracterizarilor oficiale, Jaguar XK se afla in competitie intr-o categorie din ce in ce mai disputata: A"Large Premium Sports CarA", un segment cu o expansiune care spune mult despre nivelul de trai (inclusiv in Romania). De aici pleaca insa orice comentariu legat de felul in care stau lucrurile la interior, de finisaje, de tehnologia inglobata, de confortul oferit pasagerilor.

Ads

Din punctul de vedere al caroseriei, noul XK va fi disponibil atat in versiunea coupe, cat si in cea cabrio, cu diferente minore intre ele (printre care circa 40 kg greutate totala). Printre gadgeturile prezente la bord se numara DVD Navigation, faruri cu xenon, Keyless Entry, Keyless Start si Active Front Lighting, dar si A"Pedestrian Contact SensingA", dispozitivul care, in cazul unui impact cu un pieton, asigura un efect de perna intre capota si motor.

La capitolul motorizare, se remarca noua generatie 4.2l AJ-V8 NA, care produce 300 CP, ceea ce se traduce printr-o acceleratie de 5,9 secunde (0-100 km/h), respectiv 6 secunde pentru versiunea cabrio. Viteza maxima este limitata electronic la 250 km/h.

Preturile pentru Romania incep de la valoarea de 71.090 euro CIP.

Gabriel Dogaru

Saptamana Financiara

www.directnews.ro - Topul stirilor zilei

Ads