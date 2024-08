Cererea de masini diesel incepe sa scada in Europa

Cererea de autoturisme echipate cu motoare diesel in tarile europene nu mai creste ci deocamdata se mentine constanta in primele luni ale lui 2006, dupa trei ani de crestere sustinuta, se arata intr-un studiu realizat de Jato Dynamics.Cota de piata a masinilor echipate cu motoare diesel nou inmatriculate a marcat un declin de 0,3% in primele doua luni ale acestui an fata de intervalul similar al anului trecut, ajungand la nivelul de 50,7%. Rata medie de crestere pe acest segment a fost de 7,5%, in ultimii trei ani.

Costurile de retehnologizare suportate de constructorii auto pentru adoptarea normelor de poluare Euro IV au condus la marirea diferentelor de pret dintre masinile echipate cu motoare pe benzina si cele cu propulsoare diesel, ceea ce diminuat cererea pentru vehiculele cu propulsie diesel, afirma analistii Jato Dynamics.

Cota de piata a masinilor cu motoare diesel s-a restrans cu 7% in Austria, cu 4% in Italia, cu 6% in Slovenia si 2% in Franta si Cipru. O reducere de 1% a cotei de piata a fost consemnata in Germania, Letonia si Lituania, in vreme ce in Marea Britanie, Grecia si Luxemburg ponderea vehiculelor cu motoare diesel in totalul vanzarilor a ramas stabila.

La polul opus se plaseaza tari precum Norvegia cu o crestere de 16% a masinilor diesel in totalul vanzarilor, Polonia (+8%), Suedia (+7%), Slovacia (+4%) si Danemarca (+3%).

Pe marci, cea mai mare crestere a cotei motoarelor diesel a fost raportata de Volkswagen cu o pondere de 8,9%, in urma avansului vanzarilor cu peste 21%. Cererea a fost sustinuta de modelele Passat, Fox, Golf Plus si Jetta.

Vanzarile Fiat pe acest segment a avansat cu aproape 20%, asigurand marcii italiene o cota de 5,8%. in acelasi timp, cresterea vanzarilor BMW a fost de 8,5% (la o cota de 4%) iar cea a Mercedes Benz de 6,1% (la o cota de 3,8%). Saltul Fiat s-a datorat modelului Grande Punto, in vreme ce Mercedes si-a sustinut avansul prin modelele Clasa B, Clasa M si Clasa S.

O crestere semnificativa a ponderii masinilor diesel in totalul vanzarilor pe primele doua luni au raportat si marcile Dacia, SsangYong, Kia, Daihatsu, Chrysler si Lexus.

Bloombiz

