Cele mai asteptate 10 masini, in 2010

Situatia economica globala nu pare sa fi afectat goana dupa inovatii a producatorilor auto, care au pregatit mari surprize pentru saloanele auto de anul viitor.

Expertii auto nu au ajuns la un numitor comun in ceea ce priveste clipa revenirii industriei auto, dar toti spun acelasi lucru: daca o companie auto nu inoveaza, poate disparea de pe piata, informeaza Forbes.com.



In opinia sefului Audi AG, Rupert Stadler, succesul companiei s-a bazat pe "gama larga de produse noi. Strategia noastra a ramas neschimbata".



Audi a raportat o crestere a vanzarilor anuale cu 26%, in timp ce reprezentantii BMW, Jaguar si Mercedes-Benz au anuntat scaderi de 25%, 33%, respectiv 8%.



Rolls-Royce Ghost, in valoare de aproape 250,000 dolari, este considerata un pas important in noua directie anuntata de compania britanica.



"Fantoma", dezvaluita presei la Salonul Auto de la Frankfurt iese din tiparele constructorului britanic, pentru ca, desi tot un sedan cu patru usi, este facuta sa fie condusa personal, nu de catre un sofer personal.



" Masina se adreseaza oamenilor de afaceri care nu au nici nevoia, nici dorinta de a avea un sofer personal, dar vor totusi sa iasa in evidenta", a declarat Wayne Kung, purtatorul de cuvant Rolls-Royce, pentru revista americana.



Iata 10 din cele mai asteptate aparitii, pe piata auto, in anul ce urmeaza:



10. Audi R8 Spyder Quattro - prima versiune decapotabile a celebrului R8. Masina, dotata cu un motor de 525 cp, in V10, va iesi pe piata europeana in vara anului viitor. Are o viteza maxima de 310 km/h si atinge 100 km/h in 4,1 secunde.



Are o viteza maxima de 310 km/h si atinge 100 km/h in 4,1 secunde.



Pretul nu a fost inca stabilit.

Ads