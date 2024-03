Ce culori sunt la moda in industria auto?

Designerii auto modifica in permanenta paleta de culori. Acest lucru se intampla datorita faptului ca o culoare poate exprima mai mult decat exprima forma masinii.A"O masina nu reprezinta numai dorinta sau nevoia de a conduceA", declara Verena Kloos, designer la BMW Group.Pe strazi nu exista prea multa culoare. Argintiul, negrul, albul si culoarea bej sunt culori care acopera jumatate din masinile din America. O masina argintie se vinde mai bine decat orice alta masina. Conform Power Information Network, in America, anul trecut peste 24% dintre masinile vandute au fost de culoare argintie. Daca nu au fost construite prea multe masini de culoare maro, acest lucru se intampla datorita faptului ca maro nu exprima A"performante ridicateA".

Aproape 17% dintre masini sunt negre. Mercedes-Benz a dezvoltat un specrul de culori negre. A"Clientii doresc sa aleaga din acest spectul de culoriA",

declara Patrick Borenius, manager de departament la Mercedes.

Europenii sunt innebuniti dupa culoarea alba dar si americanii, in special cei din Sunbelt. Japonezii asociaza albul cu luxul. In 1989, Lexus s-a lansat in Statele Unite cu un automobil de culoarea perlei albe. Mesajul redat de culoare a fost atent studiat inainte de lansare. Aproape 30% dintre clienti au comandat aceasta masina.

De curand culoarea albastra castiga teren in defavoarea culorii verzi. In acest timp culoarea rosie se mentine constanta. Culoarea galbena este interesanta. Mercedes a incercat aceasta culoare insa nu s-a potrivit cu profilul psihologic. Pe de alta parte Hummer si-a gasit A"sufletulA" in aceasta culoare.

Nissan Murano, Infiniti FX, Honda Element si Dodge Magnum au avut un mare succes cu rosu-orange. Volkswagen a lansat noul Beetle decapotabil vopsit intr-o paleta florala. Acum va puteti bucura de orice culoare. Aston Martin ofera 20 de culori pentru modelele sale. Puteti cere orice culoare disponibila oricarui model. Anul trecut cea mai populara culoare pentru Aston Martin a fost argintiul.

