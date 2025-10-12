Compania auto care recheamă peste 145.000 de mașini în SUA din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 08:00
178 citiri
Compania auto care recheamă peste 145.000 de mașini în SUA din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Mașină BMW FOTO: Pixabay

BMW va rechema în service peste 145.000 de maşini în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului (NHTSA) a avertizat miercuri, 1 octombrie, că supraîncălzirea demarorului ar putea creşte riscul de incendiu, transmite Reuters.

Problema afectează modelele 340i, X7 şi X5 fabricate în 2020.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit motorul de pornire al vehiculului, a precizat autoritatea americană.

Rechemarea vine la doar câteva zile după ce NHTSA a anunţat o altă campanie similară a BMW, care vizează peste 196.000 de maşini în SUA, tot din cauza unui defect la demaror, care poate provoca supraîncălzire şi un scurtcircuit.

Aproape 9.000 de mașini chemate la reparații și în România

Și în România, BMW va retrage în service aproape 9.000 de maşini, după ce constructorul a identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurtcircuit, crescând astfel riscul de incendiu.

Rechemarea vizează mai multe modele produse între 2019 şi 2022, printre care BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i, unele dintre cele mai vândute de pe piaţă.

Reparaţiile vor fi efectuate gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi şi durează doar 2 ore.

#bmw, #masini service, #SUA, #defectiune masina, #demaror, #Romania, #masini BMW, #masini BMW rechemare service , #Stiri Auto

