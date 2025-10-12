9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:57
9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol
9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România FOTO X/@BoitumeloCaleb

BMW va retrage în service aproape 9.000 de maşini în România, după ce constructorul a identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurtcircuit, crescând astfel riscul de incendiu.

Rechemarea vizează mai multe modele produse între 2019 şi 2022, printre care BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i, unele dintre cele mai vândute de pe piaţă.

"Este o problemă de fabricaţie la piesa respectivă. Din păcate nu putem să vedem dacă cineva a importat o maşină second-hand şi a adus-o fără să treacă pe la dealerii noştri", a explicat Alexandru Şeremet, PR BMW, pentru observatornews.ro.

Cum vor afla proprietarii dacă autoturismul lor e în lotul cu probleme? Vor primi notificări pe bordul maşinii sau pot verifica online.

Astfel, se poate intra direct pe site-ul oficial BMW, la secţiunea dedicată campaniilor de rechemare, se introduce seria de şasiu, iar aici apare dacă autoturismul este vizat sau nu.

Reparaţiile vor fi efectuate gratuit în reţeaua dealerilor autorizaţi şi durează doar 2 ore.

Până la remedierea problemei, autorităţile recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri, pentru a reduce riscul în eventualitatea unui incendiu.

Pentru aceeaşi problemă, BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini în Statele Unite, a anunţat Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.

Aceasta nu este prima rechemare de amploare a constructorului german în America de Nord. În urmă cu un an, BMW a retras peste 720.000 de vehicule din cauza unei pompe electrice defecte, care putea provoca, la rândul său, riscuri de incendiu.

