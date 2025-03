Compania Blue Air, scoasa la vanzare

Compania Blue Air, detinuta de Nelu Iordache, a fost scoasa la vanzare, pana in prezent existand 5 sau 6 investitori interesati.

Pana in prezent au fost primite 5 sau 6 oferte, de la investitori romani si straini, au declarat surse apropiate operatorului aerian low-cost citate de Mediafax, fara sa mentioneze pretul de pornire solicitat.

"Scopul vanzarii este gasirea unui investitor care sa consolideze si sa dezvolte compania", au precizat sursele.

Potrivit altor surse, Casa de Insolventa Transilvania (CITR), administratorul judiciar al Romstrade, firma aflata in insolventa si care detine Blue Air, si-a propus un termen de cel mult doua luni pentru finalizarea tranzactiei.

"Nu am stabilit inca un pret pentru companie, pentru ca inca nu stim ce vom vinde. Noi intentionam sa vindem activitatea de zbor, low-cost-ul, insa Blue Air detine si participatii in alte companii, o concesiune la aeroportul din Bacau, plus o serie de imobiliare, cum ar fi o cladire de birouri din zona Buzesti", a declarat Rudolf Vizental, managing partner la CITR.

El a mai spus ca toate avioanele companiei sunt inca in contract de leasing.

Rezultatele financiare ale Blue Air

Conform datelor remise la Ministerul Finantelor, compania aeriana a incheiat anul 2011 cu afaceri de 575,5 milioane lei si pierderi de 48,5 milioane lei. La finele lui 2011, datoriile companiei se ridicau la 393,8 milioane lei.

Flota companiei cuprinde in prezent noua aeronave Boeing, cu capacitati intre 126 si 168 de locuri.

CITR precizeaza in raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus la insolventa Romstrade ca declinul constructorului a fost cauzat de investitii neproductive, costuri de finantare nesustenabile si scaderea profitabilitatii, fiind dificil de identificat acel "nucleu sanatos" de la care sa porneasca reconstructia firmei.

Inceputul decaderii imperiului Romstrade: arestarea lui Nelu Iordache

Nelu Iordache, unul dintre oamenii de afaceri cunoscut pentru afaceri cu statul, a fost arestat in luna noiembrie a anului trecut, fiind acuzat ca ar fi deturnat sase milioane de euro, din fonduri europene, destinati constructiei tronsonului Arad-Nadlac.

Nelu Iordache, proprietarul Blue Air

Iordache trebuia sa construiasca un tronson al Autostrazii Nadlac, dar este acuzat ca ar fi bagat in buzunar o parte din fondurile europene destinate constructiei.

Nelu Iordache detine grupul Romstrade care cuprinde sapte companii printre care se numara Blue Air, Direct Aero Services. Omul de afaceri ocupa locul 30 in topul celor mai bogati romani realizat de Forbes din 2012 cu o avere estimata de 110-115 milioane de euro.

