„România poate să ajungă în blackout”. Situația asupra căreia atrage atenția ministrul Energiei

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:56
187 citiri
Bec Foto: Pixabay

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit despre riscul închiderii centralelor pe cărbune din România, fără să fie gata sursele alternative.

Oficialul s-a referit la construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia.

Ministrul Energiei a anunțat că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România își dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârșitul acestui an, potrivit Digi24.

Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere al acestor centrale până la finalul săptămânii.

„Eu am ajuns ca ministru al Energiei să găsesc o soluție prin care până la finalul anului să negociez cu cei de la Comisia Europeană pentru a prelungi capacitățile de producție a energiei bazate pe cărbune, până când vom construi noi facilități, bazate pe gaz, pentru a nu lăsa România fără energie electrică.

Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate (n.r. sărăcie) energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României.

Acest studiu a stat la baza negocierii”, a declarat ministrul.

Acesta a mai explicat că România și-ar dori să păstreze „trei grupuri mari” și alte „două în revizie tehnică” pentru a le putea înlocui în caz de avarii. „Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a adăugat Bogdan Ivan.

Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Două subiecte au ținut săptămâna aceasta capul de afiș al discursului public când vine vorba despre energie, unul fiind posibilitatea ca România să aibă parte de un blackout de tipul...
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din...
#Blackout, #energie, #bogdan ivan , #Stiri Macroeconomie

