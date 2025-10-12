Iminența unui blackout e la fel de probabilă ca venirea extratereștrilor, susține președintele ANRE

Un blackout al rețelelor energetice din România este o ipoteză la fel de îndepărtată precum sosirea extratereștrilor, consideră președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

"În ultima perioadă au circulat, cu volum mare, scenarii apocaliptice: pene masive de energie electrică, “cel mai mare preț din lume”. Realitatea din sistem nu confirmă aceste narațiuni alarmiste. La Profit Energy Forum am spus clar: nu există un risc iminent de blackout în România și nu plătim cel mai mare preț la energie din lume. Am pledat să păstrăm discuția pe fapte, nu pe titluri care sperie oamenii. Am spus, și cred că e corect: 'Nu știu cine vor fi primii: extratereștrii sau blackout-urile' ”, a explicat Niculescu într-un mesaj postat pe Facebook.

Șeful ANRE a transmis acest punct de vedere ca o replică la o declarație a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care avertiza că, dacă România ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar fi "cu adevărat" în risc de blackout.

Președintele ANRE subliniază însă că piața de energie din România nu are nevoie de "zvonuri".

"Piața de energie din România are nevoie de date, nu zvonuri. Mai are nevoie de reguli pro-competitivitate și de investiții și integrare. ANRE are ca prioritate modernizarea rețelelor, digitalizarea și folosirea inteligentă a interconexiunilor — cheia pentru stabilitate și prețuri sustenabile, pe termen lung.

Cred că toți cei care activăm în această piață datorăm oamenilor când apar “breaking news”-uri care inflamează spiritele să le spunem adevărul complet, pe înțeles, fără cinism și fără panică. Asta facem și asta vom continua să facem la ANRE", subliniază George Niculescu.

Ulterior, președintele ANRE a revenit asupra subiectului, avertizând că declarațiile alarmiste despre sistemul energetic sunt la fel de periculoase precum cele care ar viza stabilitatea unei bănci.

"Declarațiile alarmante despre iminența blackout-ului nu fac decât să sperie oamenii. Imaginați-vă că mâine un președinte de bancă ar spune că banca sa va rămâne ”iminent” fără numerar. Ce credeți că se va întâmpla? Imaginați-vă că un lanț de magazine ar anunța că rămâne „iminent” fără un produs precum apa îmbuteliată. Ce credeți că se va întâmpla?

O să revin de fiecare dată când o să fie nevoie, cu tonul de care o să fie nevoie, ca să resping crearea de panică și frică în societate", promite șeful ANRE.

