Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:08
81 citiri
Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
Comerciantul spune că majorarile spectaculoase sunt o păcălire a clienților FOTO Pixabay

Un comerciant român denunță trucurile folosite în reducerile spectaculoase de Black Friday, explicând că marjele mici și costurile materialelor fac imposibilă scăderea reală a prețurilor la produse de bază. Ofertele spectaculoase ascund adesea creșteri de preț anterioare.

În domeniul materialelor de construcții, „Black Friday este o iluzie”, acuză, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, platforma Depozit Virtual. Black Friday la materiale de construcții este „cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie”, consideră platforma românească.

„Spre deosebire de electronice sau fashion, unde adaosurile comerciale pot fi ajustate temporar, în construcții vorbim despre marje de 3–7%, dictate de costul materiilor prime și de transport. Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere”, explică antreprenorul Cosmin Raileanu, fondatorul platformei.

Acesta a dat și exemple concrete susținând că adaosul mediu la fier beton este între 3 și 7%, iar transportul poate însemna încă 10–15% din costul final. La panouri sandwich, prețul depinde direct de cursul metalului și de energia electrică, potrivit platformei.

„Când vezi reduceri de 40–50% la materiale de bază, e clar că cineva a crescut prețul înainte. Nu există magie în cifre, doar manipulare în ambalaj”, a completat Cosmin Raileanu, care mai spune că „Ofertele spectaculoase profită de necunoașterea clientului. De fapt, omul plătește mai mult pe termen lung, prin reparații, pierderi de eficiență și calitate scăzută”.

Platforma afirmă că mulți cumpărători „nu știu să interpreteze diferențele între calitățile materialelor – grosimi, densități, acoperiri sau coeficienți termici”. Așa apar reclamele „cu jumătate de preț” care, în realitate, ascund compromisuri serioase: materiale mai subțiri, izolații slabe, produse care nu respectă standardele tehnice - mai denunță platforma.

Există totuși și zone „unde Black Friday are sens”, potrivit comerciantului de materiale de construcții: „produsele de finisaj și amenajare, unde designul, stocurile vechi sau seriile scoase din producție pot fi lichidate”.

...citeste mai departe despre "Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"" pe Ziare.com

Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online
Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online
Pe măsură ce se apropie Black Friday, tot mai mulți români sunt atrași de reducerile spectaculoase la abonamentele de telefonie, internet și televiziune. Însă, alături de promoțiile...
Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
Cele mai frecvente fraude de Black Friday și cum să le previi. Pașii pentru verificarea autenticității
Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile campanii din an din perspectiva fraudelor online, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația...
#Black Friday, #trucuri, #pacalire, #reduceri preturi , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0865 RON

0.0004

1 USD = 4.4207 RON

0.0040
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  4. Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
  5. Lovitură pentru un mic oraș din vestul țării. Principalul angajator închide fabrica din zonă și se mută în afara UE. Are aproape 1.000 de muncitori
  6. Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
  7. Mutare surpriză pentru un gigant rus, cu afaceri și în România: Vinde tot business-ul unei firme occidentale cu legături spre Putin
  8. Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride
  9. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
  10. Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor