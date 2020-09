Cum te poate ajuta literatura in afaceri

Astazi, multi dintre noi cred ca literatura este desueta ori nu este suficient de importanta pentru a ne asigura succesul. Insa, multe dintre abilitatile necesare pentru a fi buni lideri, pentru a intelege oamenii alaturi de care lucram ori pentru a intui proiectele de succes le putem dobandi din cartile de literatura.Joseph L. Badaracco, autorul volumului "Questions of Character: Illuminating the Heart of Leadership Through Literature", considera ca deciziile in afaceri si leadershipul inseamna mai mult decat a fi capabil sa analizezi o oferta, sa pui in balanta riscurile si castigurile si sa comunici eficient cu partenerii. Potrivit acestuia, in afaceri este important sa ne intelegem pe noi insine si sa fim deschisi sa ascultam si sa analizam punctele de vedere ale celorlalti.Literatura poate fi vazuta ca o poarta catre intelegerea trecutului si extinderea cunostintelor despre lume. Iata cateva motive pentru care trebuie sa acordam o sansa literaturii.In primul rand, literatura ne deschide ochii si ne ajuta sa intelegem mai multe despre mediul inconjurator si despre diferite categorii de oameni. Datorita literaturii, descoperim lucruri noi, suntem curiosi, cautam raspunsuri si ne dezvoltam intuitia si instinctele. Pe scurt, literatura ne ajuta sa ne extindem aria de cunostinte. Oricand putem comanda carti online pentru a ne imbogati cultura generala si pentru a avea o perspectiva mai clara asupra lumii.Multi dintre noi invatam ce este gandirea critica la orele de literatura. Cand rasfoim o carte, descoperim cum sa citim printre randuri. Invatam astfel sa cautam simboluri, sa facem conexiuni, sa gasim teme, sa cunoastem personajele. Lectura intareste aceste abilitati si astfel ajungem sa citim o propozitie fiind mult mai atenti la detalii, sa privim in profunzime substraturile si sa ajungem la o concluzie proprie.Istoria si literatura sunt strans legate intre ele. Istoria nu este doar despre razboaie, lupte pentru putere, domnitori si ani, ci este si despre oameni si despre viata lor. In prezent, lumea este total diferita fata de cum era in secolul al XVI-lea, de exemplu. Oamenii s-au schimbat, gandesc diferit, au alte asteptari si un alt comportament fata de cei din trecut. Prin intermediul literaturii, putem descoperi mai multe despre trecutul nostru si al familiei.Cartile de istorie, antropologie si religii reprezinta o buna metoda de a invata despre alte culturi si alte credinte. Acestea ne permit sa intelegem si sa experimentam alte stiluri de viata si alte lumi. Astfel, putem empatiza cu oamenii din jurul nostru, putem sa le intelegem mai bine comportamentul si sa ii ajutam cand au nevoie. Aceste abilitati sunt esentiale si in mediul de afaceri, unde o buna comunicare cu colegii ori subalternii poate contribui la succesul unui business.Intreaga paleta literara - de la poezie si eseu pana la roman si proza scurta - ne ajuta sa intelegem natura umana si modul in care o persoana este afectata de anumite comportamente, intamplari sau decizii. Fie ca este vorba despre realizari si esecuri, despre bunatate si compasiune, despre nevoia de prieteni si familie, povestile din carti pot influenta caracterul si comportamentul unei persoane. De altfel, literatura ne poate invata ca imperfectiunile nu sunt neaparat defecte si ca situatiile normale pot fi plictisitoare ori banale. Si nu in ultimul rand, literatura ne invata ca viata trebuie traita la maximum. Avem nevoie de carti pentru a ne conecta cu propria umanitate.Asadar, literatura este importanta si necesara. Ne ajuta sa ne dezvoltam, sa avem o minte intuitiva si sa gandim "outside the box".