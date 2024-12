Europa se ciocnește cu Trump: Oamenii președintelui îl împing de la spate să intervină brutal

În afara crizei economice de pe bătrânul continent și de războiul din Ucraina, o nouă bătaie de cap vine cu repeziciune. În curând, odată cu instalarea la Casa Albă a președintelui american ales, Europa se ciocnește cu Donald Trump în ceea ce privește reprimarea marilor companii tehnologice din SUA.

Represiunea multianuală a Uniunii Europene asupra unora dintre cele mai mari companii americane, precum Apple, Google, Meta/Facebook și platforma X a lui Elon Musk îl va forța pe președintele Trump să decidă ce îl deranjează mai mult: Europa sau Big Tech.

În următoarele luni, Apple Inc., Google al Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. și rețeaua de socializare X deținută de Elon Musk, confidentul lui Trump, s-ar putea confrunta cu amenzi de miliarde de euro sau chiar cu ordine de cesionare obligatorie, în urma a zeci de investigații separate în curs de desfășurare ale UE, potrivit Bloomberg.

Pentru Trump, care săptămâna trecută a acuzat sectorul tehnologic că „își folosește puterea de piață pentru a restrânge drepturile atâtor americani”, acest lucru ar putea fi binevenit. Doar că a acuzat în repetate rânduri Europa că tratează rău SUA și a spus că nu va accepta asta.

Relațiile sale cu titanii tehnologiei din America sunt, de asemenea, complexe. De-a lungul anilor, a avut o ceartă publică cu șeful Meta, Mark Zuckerberg, și cu Google. Dar a avut o relație mai strânsă cu CEO-ul Apple, Tim Cook, în timp ce Musk este acum o parte integrantă a cercului său interior la Mar-a-Lago. Comisia Europeană a insistat de mult timp că noile sale legi puternice, cum ar fi Digital Services Act, care guvernează conținutul rețelelor de socializare, și Digital Markets Act, care vizează abuzurile de dominație, nu vizează Silicon Valley.

„Nu cred că atunci când acordăm atenție eventualelor denaturări ale concurenței în acest sector, ne gândim în termeni naționali”, a declarat Teresa Ribera, noul șef al competiției din UE, săptămâna trecută, într-un interviu. Ea a menționat, de asemenea, că unele dintre cazurile legate de firmele de tehnologie din SUA au început în timpul primului mandat al lui Trump și că autoritățile de reglementare de pe ambele maluri ale Atlanticului și-au coordonat unele dintre acțiuni la acea vreme.

Cea mai mare dilemă imediată pentru UE ar putea fi modul de abordare a platformei X. Musk a fost un susținător cheie al campaniei lui Trump, aruncând peste 274 de milioane de dolari pentru a-l sprijini pe Trump și aliații săi, în timp ce a valorificat X pentru a-și amplifica susținătorii.

În UE, X se confruntă cu amenzi de până la 6% din veniturile globale ale companiei în temeiul DSA pentru că nu a abordat conținutul ilegal. „Este puțin probabil ca investigațiile în curs de desfășurare asupra rețelei X a lui Musk să se schimbe ca urmare a câștigării alegerilor lui Trump și ar putea exista în curând un rezultat nefavorabil pentru Musk”, a spus Mark Scott, expert la Atlantic Council.

Apple, pe care UE a lovit-o cu amenzi, decizii fiscale și ordine costisitoare, se confruntă cu o altă amendă potențial semnificativă într-un caz care vizează App Store-ul său extrem de profitabil în cadrul DMA. Organele de supraveghere pregătesc o nouă sancțiune, pe măsură ce se apropie de termenul limită din martie pentru o decizie.

Dacă Trump ține cu Big Tech, furia lui va lovi Europa

Sistemul de operare iOS, iPadOS și Safari, precum și modul în care permite producătorilor de hardware concurent, cum ar fi ceasurile inteligente și căștile, să aibă acces la sistemul său iPhone, fac obiectul unor controale suplimentare în cadrul DMA. În SUA, compania se confruntă cu un proces antitrust, care susține că blochează ilegal accesul rivalilor la hardware și software pe iPhone-urile sale.

Când Ribera a preluat mandatul, luna trecută, ea a moștenit o investigație antitrust de amploare asupra imperiului tehnologiei de publicitate Google, care s-ar putea încheia cu un ordin oficial de scindare. „Este ceva care, desigur, este pe masă”, a spus ea săptămâna trecută.

Ancheta UE se desfășoară în paralel cu un caz din SUA în care Departamentul de Justiție sub președintele Joe Biden a propus o ”spargere” parțială a Google, inclusiv vânzarea forțată a browserului său Chrome. Cazul a fost lansat inițial în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, un semn al relației sale mai controversate cu Alphabet.

Zuckerberg, pe care Trump l-a amenințat odată cu închisoarea, l-a felicitat pe președintele ales imediat după victoria sa și, mai recent, a luat masa cu el la proprietatea lui Mar-a-Lago din Florida. Zuckerberg a fost, de asemenea, un critic puternic al conducerii politice a UE în ultimii ani.

Cu doar câteva săptămâni înainte de plecarea lui Vestager de la Bruxelles, UE a lovit Meta cu o amendă de 798 de milioane de euro pentru prejudicierea concurenței împotriva platformelor de anunțuri clasificate. Fondatorul Facebook a promis că va contesta această sancțiune în instanță. Dacă Trump ține seama de avertismentele Big Tech cu privire la taxa de reglementare a UE, blocul ar putea întâmpina în curând furia lui. Cu noile puteri executive ocupându-și locurile de ambele maluri ale Atlanticului, luarea deciziilor în ambele capitale ar putea declanșa tensiuni mai largi.

„Instinctiv, Trump nu va fi în favoarea birocraților din UE care reglementează tehnologia din SUA”, a declarat Cristina Caffarra, cofondatoare a Competition Policy Research Network. „Întrebarea este ce pârghie ar avea UE, dacă Trump ar urma această cale.” Ea a adăugat: „Trump, în schimb, deține multe cărți: el are tarife, NATO, apărarea. Comisia își va pierde munca.”

