Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 09:33
106 citiri
Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus
Prețuriel carburanților continuă să se scumpească urmare a sancțiunilor administrației Trump asupra Rosneft și Lukoil. FOTO /Pexels

Urmare a recentelor sancțiuni impuse de Donald Trump giganților Lukoil și Rosneft, utilizatorii simpli de autoturisme resimt efectele acestora prin prețul pe care îl plătesc la pompă, lucru care a devenit vizibil de altfel imediat după ce acestea au fost decise la Casa Albă.

Astfel, după cum scrie Economedia, Petrom, liderul pieței carburanților din România, a scumpit din nou carburanții marți 28 octombrie.

Ca și la precedentele scumpiri din această lună, anunțate cu numai câteva zile anterior, prețurile benzinei și motorinei au urcat cu câte 4 bani pe litru.

La stațiile Petrom din Capitală, spre exemplu, un litru de benzină standard costă între 7,39 lei și 7,45 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,59 lei și 7,64 lei, potrivit peco-online.  

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, sunt afișate următoarele prețuri: 7,43 lei pentru un litru de benzină standard și 7,63 lei pentru un litru de motorină standard.

Efectele sancțiunilor anunțate de administrația Trump au însă bătaie mult mai lungă, având în vedere că Lukoil a anunțat faptul că intenționează să își vândă activele internaționale, printre care și rafinăria de la Ploiești.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla, este ușor de anticipat faptul că jucătorii rămași pe piața din România vor crește prețurile la pompă, din moment ce cererea ar rămâne aceeași, dar oferta care să o satisfacă ar fi mai mică cu o cotă de aproximativ 16%, cât se știe că este cota Lukoil în România conform datelor publice.

...citeste mai departe despre "Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus" pe Ziare.com

Benzina și motorina s-au scumpit la pompă în România, ca reacție la mișcarea lui Trump. Sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil se simt în buzunarul românilor
Benzina și motorina s-au scumpit la pompă în România, ca reacție la mișcarea lui Trump. Sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil se simt în buzunarul românilor
Sancțiunile impuse de americani asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil nu puteau rămâne fără urmări și la pompele benzinăriilor din România. Astfel, Petrom, liderul pieței...
„Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump
„Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că Lukoil va avea acum „obligația” de a vinde rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de luna...
#benzina, #motorina, #Petrom, #Lukoil , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0848 RON

0.0013

1 USD = 4.3684 RON

-0.0105
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  2. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  3. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  4. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  5. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  6. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"
  7. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  8. Argentina lui Milei, exemplul preferat al liberalilor români, în cădere liberă chiar și după ajutorul lui Donald Trump
  9. „Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump
  10. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor