Seful Fed: Inasprim politica monetara dupa ce scapam de criza

Presedintele bancii centrale americane, Federal Reserve, Ben Bernanke, a declarat ca banca centrala va fi gata sa inaspreasca politica monetara in momentul in care perspectiva economica "se va ameliora suficient", potrivit Bloomberg, conform NewsIn.

"Colegii mei din cadrul Federal Reserve si cu mine consideram ca politicile de acomodare vor fi mentinute probabil pe o perioada indelungata", a declarat Benanke, reluand ideea exprimata de banca centrala la ultima reuniune de politica monetara.

"La un moment dat, totusi, in contextul in care revenirea economica se va intari, va trebui sa inasprim politica monetara, pentru a preveni accentuarea riscurilor inflationiste", a mai spus el.



Presedintele Fed nu s-a implicat in dezbaterea dintre colegii sai, legata de ritmul si momentul schimbarilor politicii monetare. Guvernatorul Fed Kevin Warsh declara pe 25 septembrie ca ar putea fi nevoie ca dobanda sa fie majorata "mai mult decat de obicei", in timp de guvernatorul Fed din New York, William Dudley, declara pe 5 octombrie ca ritmul de revenire "nu va fi, probabil, puternic".



Comitetul de politica monetara a anuntat luna trecuta ca va mentine dobanda cheie aproape de zero "pentru o perioada indelungata", pentru a sustine revenirea fragila, ce nu a dus inca la crearea de locuri de munca.

Rata somajului a crescut luna trecuta la 9,8%, cel mai mare nivel din 1983 incoace. Bernanke nu a facut estimari cu privire la perspectivele economiei in cadrul discursului ce a subliniat raspunsul Fed la criza financiara.



"Nu putea fi mai direct atunci cand a reamintit publicului mondial ca promisiunea legata de nivelul redus al dobanzii este conditionata", a declarat Christopher Rupkey, director financiar in cadrul Bank of Tokyo-Mitsubishi.

"Banii sunt ieftini si usor de obtinut in prezent, iar in momentul in care disponibilizarile vor inceta, Fed va inceta sa vorbeasca despre strategii de iesire din criza, inclusiv despre majorarea dobanzilor, si va incepe sa le implementeze".

Orice masura de inasprire a politicii monetare de anul viitor s-ar putea confrunta cu opozitia Casei Albe, care a anuntat ca nu vrea sa incheie programele de stimuli fiscali prea curand, a anuntat vineri New York Times, fara sa citeze surse.

Presedintele Federal Reserve a mai spus ca institutia evalueaza impactul programelor de stimuli de 787 miliarde dolari asupra cresterii.



Comentariile lui Bernanke vin in momentul in care revenirea mondiala determina oficialii din intreaga lume sa dezbata momentul retragerii stimulilor. Australia si-a majorat in aceasta saptamana dobanda de referinta, devenind prima tara din G20 care a trecut la inasprirea politicii monetare. Guvernatorul bancii centrale a Japoniei, Masaaki Shirakawa, declara pe 3 octombrie, ca necesitatea programelor de stimuli s-a incheiat.



In Europa, Banca Centrala Europeana (BCE) si banca centrala a Marii Britanii, Bank of England, au mentinut joi dobanzile cheie si au indicat ca nu vor retrage prea curand masurile de urgenta. La randul sau, guvernatorul bancii centrale din China, Liu Mingkang, a declarat vineri ca e "mult prea devreme pentru retragere".

