Caixa anunta ca va ajunge la 9,9% din Erste in urma majorarii

Criteria CaixaCorp, vehicul de investitii al bancii spaniole La Caixa, a anuntat, intr-un comunicat preluat de NewsIn, ca va investi pana la 687 milioane euro in majorarea de capital anuntata joi noapte de Erste Group, operatiune in urma careia aproape ca isi dubleaza detinterea in banca austriaca, la 9,9%.

In prezent, Criteria CaixaCorp detine 5,1% din actiunile grupului Erste.

Criteria isi va exercita drepturile de subscriere pentru detinerea actuala si va achizitiona si exercita drepturile de subscriere ale Fundatiei Erste, pentru detinerea sa, de 30,9% din capital.

Fundatia Erste este in prezent principalul actionar al Erste Group.

"Achizitionarea drepturilor de subscriere se va face la pretul nominal de 1 euro.

Astfel, Criteria va subscrie 36% din noile actiuni propuse spre a fi emise.

Ca rezultat al tranzactiei, Criteria isi va majora participatia la 9,9% si isi va intari pozitia ca partener strategic al Erste Group Bank", se spune in comunicatul Criteria.

Grupul bancar austriac Erste, actionarul majoritar al BCR, a anuntat joi seara ca va lansa in 2 noiembrie o majorare de capital de pana la 1,65 miliarde euro, la care pot subscrie si investitorii din Romania, in vederea cresterii indicilor sai de capital si a imbunatatirii structurii capitalului.

Astfel, Erste Group va emite pana la 60 de milioane de noi actiuni, pretul preconizat al ofertei fiind de 27,50 euro/actiune, de la inchiderea sedintei de tranzactionare de joi a Bursei din Viena.

Pretul maxim al ofertei va fi de 32 euro/actiune.

Erste a precizat, totodata, ca unul din actionarii importanti ai sai, Criteria CaixaCorp SA, a anuntat deja ca intentioneaza sa-si exercite toate drepturile de subscriere pentru noile actiuni si vrea sa achizitioneze si sa exercite toate drepturile de subscriere ale Erste Stiftungs (Fundatia Erste).

Actionarii existenti ai Erste au drepturi de subscriere la raportul de 3 actiuni noi pentru fiecare 16 actiuni vechi detinute.

Data de inregistrare a drepturilor de subscriere pentru noile actiuni este 30 octombrie, iar perioada de oferta incepe in 2 noiembrie si se incheie in 17 noiembrie.

Noile actiuni dau drepturi depline la dividende incepand cu 1 ianuarie 2009.

Criteria a precizat ca investitia sa va fi de cel mult 687 milioane euro, valoare calculata la pretul maxim al ofertei, de 32 euro/actiune.

"Aceasta investitie constituie un pas foarte important in strategia noastra de a intari relatiile cu Erste Group Bank, pe care il consideram cel mai bun brand bancar din Europa Centrala si de Est.

Criteria considera regiunea ca fiind strategica, dat fiind potentialul ridicat de crestere economica pe termen mediu si lung", a afirmat directorul executiv al Criteria, Gonzalo Gortázar, citat in comunicat.

La inceputul lunii iunie, Fundatia Erste a semnat un acord de cooperare cu Criteria CaixaCorp, la putin timp dupa ce Criteria anunta ca si-a majorat participatia in cadrul Erste Group de la 4,9% la 5,1%.

Prin acest acord, fiecare dintre cele doua institutii are acces la clientii celeilalte, in cadrul pietelor locale respective.

In comunicatul de joi noapte, Criteria a precizat ca majorarea participatiei sale "este in conformitate cu acordul de parteneriat preferential pe care criteria si Fundatia Erste l-au semnat in iunie pentru a fixa cadrul relatiei ca actionari ai Erste Group".

