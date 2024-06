BCR: fondurile de investitii si asigurarile de viata, preferate depozitelor la termen

Romanii incep sa se orienteze mai mult spre produsele de investitii si asigurarile de viata decat spre depozitele la termen, care au fost favorite in perioada anterioara, a declarat, miercuri, directorul executiv responsabil de retail din Banca Comerciala Romana (BCR), Sorin Mititelu, informeaza NewsIn.

"Se observa o

La noi (BCR - n.r.) este vorba de o crestere de doua cifre.

Totusi, depozitele la termen raman in continuare un produs de baza", a precizat Mititelu.

El a mai spus ca se asteapta ca, dupa trecerea crizei, romanii sa fie mult mai ponderati in ce priveste consumul, iar intre credit si economii sa se instaleze un echilibru, dupa ce in aceasta perioada are loc o inclinatie a populatiei catre economisire.

"Sumele atrase de la populatie vor continua sa creasca si in urmatorii ani", a mai spus Mititelu, care a adaugat ca 10% dintre clienti urmaresc cu multa atentie randamentele.

